Hà Nội: Bắt đầu tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 công lập từ ngày 1/7

Phụ huynh học sinh lưu ý thời gian đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2024-2025 chính thức bắt đầu từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 3/7. Để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, phụ huynh truy cập trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn, sau đó làm theo các bước hướng dẫn.

Trước đó, từ ngày 15/6 đến hết ngày 17/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh học sinh làm quen; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự vận hành chính thức hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thành lập tổ công tác hỗ trợ các nhà trường trong suốt thời gian tổ chức tuyển sinh, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nếu có.

Năm học 2024-2025, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn Thành phố áp dụng phương thức xét tuyển theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định để tuyển sinh. Các trường dự kiến tuyển 152.000 trẻ mầm non; 145.000 học sinh lớp 1 và 160.000 học sinh lớp 6.

Các nhà trường tiếp tục duy trì hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp. Với mục tiêu tăng minh bạch, nghiêm túc và giảm vất vả cho gia đình học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua Cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Những năm qua, tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến ở các cấp học đều đạt trên 80%, trong đó có nhiều trường, nhiều địa phương đạt trên 90% đến 100%. Điều này cho thấy ưu thế của hình thức này.

Mặc dù hình thức tuyển sinh trực tuyến đã áp dụng vài năm nay, nhưng với không ít phụ huynh thì khá mới bởi lần đầu có con đi học hoặc nhiều năm mới có con chuyển cấp.

Theo anh Duy Vũ (34 tuổi), gia đình anh mới chuyển nơi đăng ký thường trú từ phường Nhật Tân về phường Phú Thượng trong tháng 6. Do có mong muốn đăng ký cho con gái 6 tuổi học gần nhà, anh truy cập hệ thống online để đăng ký cho con nhưng có chút trục trặc. Anh Vũ đến trường để nộp hồ sơ trực tiếp và được các cán bộ nhà trường hướng dẫn tận tình.

Theo quy định của Sở giáo dục đào tạo Hà Nội, các trường không yêu cầu phụ huynh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân của học sinh. Đặc biệt, trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định của nhà trường.

Các trường thực hiện nghiêm tuc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Chậm nhất ngày 19/7/2024, các trường phối hợp với công an phường hoàn thành việc xác minh thông tin cư trú của học sinh cần xác minh. Đồng thời báo cáo phòng giáo dục đào tạo kết quả tuyển sinh, đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Ngày 23/7/2024, các trường hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.