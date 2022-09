Hà Nội đạt doanh số gần 40.000 tỷ từ khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 9 tháng năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt gần 13,9 triệu lượt, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 39,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 766,4 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 13,1 triệu lượt khách.

Tính riêng quý 3/2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 5,19 triệu lượt khách, tăng 30,5 nghìn lần so với cùng kỳ năm 2021 (do quý 3/2021, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 493,6 nghìn lượt khách; khách du lịch nội địa ước đạt 4,7 triệu lượt khách, tăng 27,5 nghìn lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14,03 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 23,6 nghìn lần so với cùng kỳ năm trước, giảm 19% so với quý 2/2022.

Quý 3/2022 năm 2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao trên địa bàn Hà Nội ước đạt 42%, tăng 25,8 % so với cùng kỳ năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 34,1%, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội cho biết rất phấn khởi với tình hình du lịch của thủ đô đang "sống lại" sau Covid -19. Du khách trong nước cũng như quốc tế cũng "chịu chi" vì rất lâu mới được tới Hà Nội.

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, trong các tháng cuối năm, các ban ngành, địa phương sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình, sự kiện du lịch như Festival Áo dài Hà Nội, Cuộc thi tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và sáng tác bài hát của du lịch Hà Nội...; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương hình thành các tuyến du lịch chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính; Hà Nội - Lai Châu - Hà Giang; Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La…

Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đêm; phối hợp với các đơn vị lữ hành, điểm đến và đặc biệt là các điểm di tích, di sản để xây dựng các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm trên nền tảng khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm trải nghiệm dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí cao cấp với giá hấp dẫn tại các khách sạn 4 - 5 sao, ưu tiên hướng tới người dân tại Hà Nội.

Mặc dù có những dấu hiệu khả quan, nhưng theo chia sẻ của đại diện một số doanh nghiệp du lịch, Hà Nội cần phát triển thêm các dịch vụ vui chơi giải trí mới. Hiện du khách đến Hà Nội chỉ quanh quẩn ở phố đi bộ, cafe đường tàu, sau đó sẽ đi các điểm du lịch ở tỉnh, thành khác.