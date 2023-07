Hà Nội: Hơn 4,2 triệu tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 do UBND Thành phố Hà Nội vừa tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, về việc triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030), Hà Nội đã tổ chức triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính liên thông 3 cấp của thành phố vận hành từ 11/4.

Ngày 4/7/2023, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Theo đó, khi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu đối với 82 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP sẽ có mức thu bằng "không" kể từ khi Nghị quyết được ban hành đến hết ngày 31/12/2025 (dự kiến Ngân sách không thu khoảng 37 tỷ đồng/năm khi thực hiện). Hà Nội hiện là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định mức thu phí này.

Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và quán triệt, chấn chỉnh việc thực hiện; rà soát và xác định 65 thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Thành phố có thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy phải nộp hoặc xuất trình khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đến nay, các cơ sở khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe đã hoàn thành đăng ký tài khoản liên thông trên Cổng Giám định Bảo hiểm y tế; đã có 48 đơn vị liên thông thành công dữ liệu giấy chứng sinh, liên thông 7.192 dữ liệu giấy chứng sinh. Với việc thí điểm 2 dịch vụ công liên thông, Thành phố tiếp nhận và giải quyết tổng số 34.253 hồ sơ.

Từ tháng 5/2023, Hà Nội triển khai thí điểm việc cấp bản sao điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính. Thành phố đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng lộ trình của Đề án 06 (Có 9/25 dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trực tuyến).



Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, cho biết Hà Nội hiện có 4.734.188 người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ, xác thực dữ liệu với căn cước công dân, có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám chữa bệnh; 100% cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế; 1.142.934 lượt công dân sử dụng căn cước công dân để tra cứu khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Đặc biệt, theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Ky, ngày 5/5/2023, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố đã ban hành Mệnh lệnh 01 về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn. Tính đến ngày 28/6/2023, toàn Thành phố đã kích hoạt 4.220.601/6.220.864 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 67,8%.

“ĐIỂM NGHẼN” HẠ TẦNG, PHÁP LÝ

Vị lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội cũng cho biết, năm 2023 được chọn là “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung thực hiện việc số hóa, cập nhật dữ liệu theo chỉ đạo của bộ, ngành chủ quản, hướng đến xây dựng, hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phục vụ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác.

Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai nhiều giải pháp để làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trên địa bàn: Cập nhật chứng minh nhân dân 9 số; cập nhật các trường thông tin công dân còn thiếu; điều chỉnh chủ hộ; xóa trùng thông tin; đề xuất hủy số định danh/căn cước công dân; làm sạch dữ liệu công nhân đóng bảo hiểm xã hội tại các Khu công nghiệp...

Tính đến ngày 16/6/2023, đã có 9/30 quận, huyện đã hoàn thành việc số hóa Sổ hộ tịch với tổng số 2.807.605 trường hợp. Sở Tư pháp đã có Văn bản gửi UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn và đề nghị hoàn thành số hóa sổ hộ tịch trong năm 2023. Các cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức; đất đai nhà ở; doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm xã hội đã và đang được triển khai đúng tiến độ.



Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, hiện vấn đề pháp lý, hạ tầng vẫn là "điểm nghẽn" chính dẫn đến bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện một số dịch vụ công thiết yếu đối với cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân dẫn đến tình trạng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Việc triển khai xây dựng, số hóa dữ liệu chuyên ngành của một số bộ, ngành còn chậm trễ, chưa đảm bảo tiến độ. Trong khi đó, địa phương phải căn cứ hướng dẫn của bộ, ngành mới có thể triển khai (để đảm bảo thống nhất với phần mềm của bộ, ngành, tránh dàn trải, lãng phí), do đó địa phương không thể chủ động số hóa dữ liệu để sớm có tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.



Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2023, Hà Nội đặt ra 15 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể tới các sở, ngành. Trong đó, đáng chú ý, Công an Thành phố sẽ tập trung hoàn thành 3 nhiệm vụ: Tạo mã QR để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh, dịch vụ công; Tham mưu, nghiên cứu tổ chức triển khai Mô hình điểm trên cơ sở tình hình thực tế, khả năng và nguồn lực của thành phố…

Văn phòng UBND Thành phố đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan mình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, để từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực, tần suất sử dụng cao gắn liền nhu cầu hằng ngày của người dân, doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiến tới cung cấp các ứng dụng (Apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền…

Sở Y tế tập trung thực hiện việc chuyển Giấy chứng sinh điện tử, Giấy báo tử điện tử thông qua hạ tầng của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam kết nối với hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai ứng dụng quản lý nguồn thu, kết nối, tích hợp dữ liệu với cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo để kết nối với các ngân hàng, ví điện tử để thực hiện nhiệm vụ "các trường học thu phí không dùng tiền mặt".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai cấp tài khoản an sinh cho 100% công dân Thành phố thuộc đối tượng an sinh và thực hiện chi trả trợ cấp bằng hình thức điện tử (không dùng tiền mặt); thu thập, cập nhật, làm sạch dữ liệu người có công để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính…