Hải Phòng quyết tâm hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước 5/7

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố vừa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cá nhân và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trước ngày 5/7/2023 theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.

Hiện công an thành phố Hải Phòng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận, cấp 1.755.013 thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố; là 1 trong 19 tỉnh thành hoàn thành chỉ tiêu cấp Căn cước công dân điện tử trước thời hạn.

Tính đến ngày 13/6/2023, công an thành phố Hải Phòng đã thu nhận được 887.301 tài khoản định danh cá nhân và kích hoạt thành công 449.470/1.167.685 tài khoản được giao, đạt tỷ lệ 38,49%.

Sau buổi làm việc trực tuyến với các địa phương, lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các Sở, ban, ngành, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trong việc thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử của thành phố Hải Phòng mới đạt ở top giữa so với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chưa đạt được kỳ vọng của Trung ương, Bộ Công an và thành phố Hải Phòng.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có một số địa phương hoàn thành việc kích hoạt mã định danh điện tử, bao gồm: Huyện Cát Hải và 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải; xã Lưu Kỳ (Thủy Nguyên); xã Tự Cường (Tiên Lãng); 03 xã, thị trấn: Du Lễ, Núi Đối, Thụy Hương (Kiến Thụy;) xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Bảo).

Các quận, huyện: Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Dương Kinh, Lê Chân hiện kết quả đạt từ 40% trở lên, thuộc top trung bình, khá. Các quận, huyện: Đồ Sơn, Hồng Bàng, An Lão, Hải An, Kiến An, An Dương, Ngô Quyền còn chậm, kết quả chỉ mới đạt dưới 40% chỉ tiêu đề ra.

Để đạt mục tiêu trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc thực hiện nhiệm vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố đề nghị các đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, tổ chức Đoàn thể trên địa bàn tích cực tham gia; không được phó mặc cho Công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Hàng ngày, Trưởng Công an các quận, huyện cần báo cáo đồng chí Bí thư quận ủy, huyện ủy; Chủ tịch UBND quận, huyện về tiến độ, kết quả cụ thể từng địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công an thành phố thực hiện báo cáo hàng ngày với Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ, kết quả cụ thể của từng quận, huyện, xã, phường, thị trấn; đặc biệt là các địa phương đang thực hiện chậm.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy các mốc thời gian: hết ngày 20/6/2023; 30/6/2023; 05/7/2023; 15/7/2023 để kiểm tra, đánh giá, xem xét việc thi đua, khen thưởng. Trường hợp các địa phương hoàn thành sau thời hạn 15/7/2023 thì xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo các Sở, ban ngành, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chỉ đạo, tạo điều kiện bố trí sắp xếp công việc, thuận lợi về thời gian cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động tới các địa điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo hướng dẫn của Công an theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.