Hà Nội phát hiện số lượng lớn thịt bò, xúc xích, chả cá... bẩn chuẩn bị được đưa ra thị trường

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho biết thời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, đêm 28/4/2025, Đội quản lý thị trường số 17, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng PC03, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh N.Đ.C tại thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động kinh doanh bình thường. Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông N.Đ.C - chủ hộ kinh doanh xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Xuyên cấp lần đầu vào cuối tháng 1 năm 2024.

Tại cơ sở kinh doanh, Đoàn kiểm tra phát hiện gần 11 tấn thịt bò và nội tạng bò, như: lòng bò, gân bò, bì bò, họng bò, xách bò, xương bò, mép bò, óc bò, dạ dày bò, gan, phổi bò đông lạnh chưa qua sử dụng được để trong túi nilong không có nhãn mác, thông tin về sản phẩm. Đặc biệt nhiều loại thực phẩm có dấu hiệu bị hư hỏng, bốc mùi khó chịu. Lô hàng có tổng trị giá trên 188 triệu đồng.

Ông C. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa. Ông khai nhận, thịt và nội tạng bò được cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường, qua nhiều nguồn khác nhau. Do vậy, số nội tạng động vật này không có căn cứ xác định nguồn gốc sản xuất, xuất xứ của hàng hóa cũng như kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên tại địa điểm Kho lạnh An Việt 3 của Công ty CP Tiêu chuẩn, KCN Quang Minh mở rộng, Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

807 kg thực phẩm bao gói sẵn không có hóa đơn chứng từ.

Theo lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 17, toàn bộ hàng hóa được chứa trong các kho lạnh, đặt tại các khu vực thưa dân cư, thực phẩm chủ yếu được thu mua và tập kết vào thời điểm rạng sáng nên quá trình theo dõi mất nhiều thời gian. Đặc biệt, quy trình thu mua, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ được các đối tượng thực hiện khép kín và rất nhanh chóng, hàng hóa được vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trước đó, ngày 23/4/2025, tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Tuấn Tâm tại địa chỉ số 2 ngách 19, ngõ 328 đường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đội quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện và tạm giữ 807kg thực phẩm bao gói sẵn, chủ yếu là xúc xích, lạp xưởng, chả cá, chả mực…. do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Lô hàng có tổng trị giá niêm yết trên 54 triệu đồng.