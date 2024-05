Liên tiếp bắt giữ các vụ thực phẩm bẩn trên cả nước

Cụ thể, đêm ngày 2/5, từ thông tin thu thập được và qua thẩm tra, xác minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Đội quản lý thị trường số 3 đã khám xét bãi tập kết hàng hoá tại ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đã phát hiện trên 500 kg tôm nguyên liệu chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp.

Đội đã tiến hành tạm giữ lô hàng, phối hợp với Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường xác định và xử lý loại bỏ tạp chất agar chứa trong lô tôm này.

Ngày 3/5/2024, Đội quản lý thị trường số 11, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội kiểm tra hộ kinh doanh thực phẩm tại số 6 ngách 4 đường phía Nam, thôn Kỳ Thuỷ, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1.520 kg thực phẩm là nầm lợn, lườn vịt, đùi vịt các loại. Làm việc với đoàn kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thực phẩm trên. Ngoài ra, cơ sở này cũng chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đội quản lý thị trường số 11 đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp cùng Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh hàng hóa, địa chỉ tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại điểm kinh doanh, chứa trữ hàng hóa trên, đoàn kiểm tra phát hiện 7.800 kg thực phẩm đông lạnh các loại là nội tạng động vật chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi ngày sản xuất, không ghi hạn sử dụng, không thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa đúng theo quy định. Trị giá hàng hóa vi phạm là 558.300.000 đồng căn cứ giá niêm yết trên sản phẩm.

Theo đại diện lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, trong những dịp lễ tết, nhu cầu tiêu thụ lương thực thực phẩm của người dân thành phố tăng cao. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân đã cố tình đưa ra thị trường các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, ảnh hưởng an toàn sức khỏe và thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng của người sử dụng.

Do đó, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh luôn tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, đảm bảo ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đồng thời, lãnh đạo Cục cũng chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an ninh, an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm an toàn, hạnh phúc, vui tươi cho người dân thành phố.

Trước đó, ngày 29/4/2024, trên địa bàn thành phố Uông B, tỉnh Quảng Ninh, Đội quản lý thị trường số 7- Cục quản lý thị trường Quảng Ninh phối hợp với Đội cảnh sát giao thông số 1- Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải biển kiểm soát 14H-02030 do Đặng Đức Minh là lái xe, kiêm chủ hàng điều khiển.

Trong quá trình khám xe, lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên xe có 950 kg cua cà ra dạng con đóng trong các rọ nhựa. Làm việc với lực lượng quản lý thị trường lái xe Đăng Đức Minh cho biết mình là chủ sở hữu số hàng hóa trên. Do mua trôi nổi trên thị trường về bán cho các nhà hàng làm thực phẩm nên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đội quản lý thị trường số 7 đã tiến hành giám sát buộc chủ sở hữu tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và báo cáo Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh xử phạt theo quy định của pháp luật.