Hà Nội: Sắp có thêm 490 căn hộ được mở bán

Ngày 17/6, Công ty cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh (QMS) đã tổ chức họp báo công bố mở bán dự án QMS Top Tower.

QMS Top Tower có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích đất khoảng 7000m2, với quy mô 45 tầng nổi và 4 tầng hầm. Dự án có tổng số 490 căn hộ, diện tích từ 69m2 đến 215 m2, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhà ở của nhiều đối tượng khách hàng.

Hiện, QMS Top Tower đã cất nóc và hoàn thành 85% tổng khối lượng dự án, dự kiến bàn giao trong tháng 12/2024 và đưa vào sử dụng từ quý 1/2025. Chủ đầu tư cam kết khách hàng mua nhà sẽ được cấp giấy chứng nhận sau 90 ngày, kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thuý Hường, Giám đốc QMS, cho biết đây là dự án trọng điểm của QMS. Với mong muốn mang đến cho cư dân tương lai một cuộc sống tiện nghi, ngoài chất lượng xây dựng vượt trội (hầu hết các thiết bị, nguyên vật liệu, nội thất… đều được nhập ngoại từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới), chủ đầu tư còn triển khai tại đây hơn 40 tiện ích, gồm: trung tâm thương mại, siêu thị; bể bơi 4 mùa; phòng gym, spa; dịch vụ ngân hàng, siêu thị; nhà hàng sky view…

Toàn cảnh họp báo công bố mở bán dự án QMS Top Tower

Đặc biệt, để đảm bảo tối đa an toàn cho cư dân, QMS đã đầu tư hệ thống giám sát an ninh chuyên nghiệp 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, với 2 thang bộ thoát hiểm; 8 thang cuốn phục vụ trung tâm thương mại dịch vụ; 8 thang máy phục vụ cư dân; cùng hệ thống đỗ xe ô tô thông minh 2 tầng với 2 lối ra - vào riêng biệt. Hai tầng hầm để xe máy cũng có lối đi riêng. Dự án còn bố trí chỗ sạc điện ô tô và xe máy ở chân đế tòa nhà, bên ngoài tầng hầm, để đảm bảo an toàn nhất, phòng khi có sự cố trong lúc sạc.

Ngoài ra, chủ đầu tư rất chú trọng đến yếu tố xanh trong dự án. “Ngay từ khi thiết kế, chúng tôi đã hướng tới giá trị xanh của khu chung cư. Bởi vậy, chúng tôi thuê đơn vị thiết kế của Úc để tạo dựng một dự án xanh -nơi đáng sống, đáng làm việc. Toàn dự án QMS Top Tower được bao bọc bởi hàng cây Sala, cùng vườn cây Mỹ Nhân và các khu công viên nhỏ ven sông Nhuệ. Ở mỗi tầng lại được bao bọc bởi các hàng cây xanh. Mỗi căn hộ cũng có một khu tiểu cảnh tiếp xúc trực tiếp không khí, dẫn khí tươi cho cả căn hộ và làm không gian lánh nạn nếu có hỏa hoạn”, bà Hường chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết dự án sẽ chính thức mở bán vào ngày 5/7 tới, thông qua đơn vị phân phối, tiếp thị bất động sản Cenland.