Hai nhân viên giao hàng "biển thủ" tiền công ty

Theo bản án sơ thẩm, CTCP dịch vụ Giao hàng nhanh có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM, có chi nhánh tại Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, logistics, giao hàng thương mại điện tử, bưu chính, chuyển phát.

Khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thì sẽ tạo đơn hàng trên website công ty đưa ra. Khi nhận được đơn hàng của khách, nhân viên Công ty sẽ đến địa chỉ của khách hàng nhận đồ rồi giao đến cho người nhận.

Trường hợp đơn hàng có yêu cầu thu tiền từ người nhận hàng thì nhân viên giao hàng sẽ thu tiền sau đó hoàn trả cho người bán hàng.

Bị cáo Nguyễn Tiến Lộc vào làm việc tại Công ty từ tháng 11/2021, được giao giữ chức vụ Trưởng bưu cục 5B Thanh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Đến tháng 1/2022, bị cáo được điều chuyển làm Trưởng bưu cục 60 Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội). Bị cáo có nhiệm vụ quản lý, điều hành bưu cục hoạt động, thu tiền từ nhân viên giao nhận sau đó nộp về cho công ty.

Trong ngày 30/9/2022, Nguyễn Tiến Lộc thu tiền ship COD của các nhân viên là hơn 128 triệu đồng nhưng bị cáo chỉ nộp lại 1,8 triệu đồng. Số tiền còn lại bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân, không nộp lại cho công ty.

Sau khi xảy ra sự việc, cán bộ quản lý khu vực Long Biên của Công ty Giao hàng nhanh đã phát hiện hành vi của bị cáo và yêu cầu Lộc viết bản tường trình, cam kết trả lại số tiền trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, bị cáo mới chỉ trả lại 20 triệu đồng. Do đó, Công ty Giao hàng nhanh đã gửi đơn tố giác hành vi của bị cáo.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện bị cáo Lê Duy Hiếu, vào làm tại Công ty Giao hàng nhanh năm 2022, tại bưu cục số 60 Sài Đồng, có hành vi “biển thủ” số tiền hàng.

Theo đó, Hiếu có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty giao hàng có khách và thu tiền đơn hàng từ người nhận. Sau khi giao hàng thành công, bị cáo phải giao nộp lại số tiền thu của khách cho bị cáo Lộc.

Ngày 21/7/2022, bị cáo Hiếu nhận 24 đơn hàng, giao thành công 19 đơn hàng, thu số tiền hơn 17 triệu đồng. Nhưng bị cáo chỉ nộp về 3 triệu đồng, số tiền còn lại bị cáo tiêu xài hết.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Công ty Giao hàng nhanh xác nhận đã nhận đủ toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt và xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Lộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà bản thân có trách nhiệm quản lý. Các bị cáo có lỗi cố ý, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp.

Xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhân thân tốt…, Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lộc 6 năm tù giam, xử phạt bị cáo Lê Duy Hiếu 24 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Tiến Lộc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn bị cáo Lê Duy Hiếu xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị chuyển tội danh bị cáo Hiếu từ tham ô tài sản sang lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, Tòa án thấy rằng bị cáo Hiếu có nhiệm vụ giao hàng, nhận tiền, bị cáo lợi dụng chức vụ được giao, không nộp lại hoặc không nộp đủ tiền theo quy định. Theo điều 352,353 Bộ luật Hình sự 2015, quy định tại Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo phạm vào tội tham ô tài sản là có cơ sở.

Xét thấy các bị cáo đã khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, xử phạt bị cáo Lộc mức án 4 năm tù, bị cáo Hiếu 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo khoản 2,Điều 352 Bộ luật Hình sự 2015, người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết 03 quy định "hình thức khác" quy định tại khoản 2 Điều của 352 Bộ luật Hình sự là trường hợp không phải do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng nhưng được giao thực hiện nhiệm vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ đó.