Bắc Ninh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả trị giá hơn 8 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng…

Thời điểm cận kề năm học mới cũng là lúc nhu cầu mua sắm sách giáo khoa của học sinh, phụ huynh tăng cao. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng đã tổ chức in ấn, buôn bán sách giả để trục lợi. Những hành vi trên không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều vụ mua bán sách giáo khoa giả với thủ đoạn tinh vi, một số nhà sách lớn đã bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự vẫn tiếp tục tái phạm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hoạt động của các đối tượng không chỉ giới hạn ở tỉnh Bắc Ninh mà còn mở rộng sang địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp Phòng An ninh điều tra, Phòng 5, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, lập chuyên án đấu tranh.

Từ ngày 29/7 đến 03/8/2025, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập làm việc với 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Qua khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa tiếng Anh giả trị giá hơn 8 tỷ đồng; 27 bản kẽm dùng để in sách giả, một máy in màu, hai ô tô tải và nhiều vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển sách giả.

Tổng giá trị tang vật bị niêm phong phục vụ điều tra ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Thị Phương Lan (sinh năm 1976), trú tại Thanh Xuân (Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ in miền Bắc là đối tượng chủ mưu, tổ chức in ấn lượng lớn sách giáo khoa giả.

Số sách này được phân phối cho Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1989), chủ nhà sách Hằng Thắng và Tạ Ngọc Long (sinh năm 1998), chủ nhà sách Phú Thịnh, đều trú tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, các đối tượng tiếp tục tiêu thụ sách giả đến nhiều đại lý, trường học trên địa bàn Bắc Ninh và Hà Nội.

Ngày 05/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tuyến và Tạ Ngọc Long về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh “hành vi sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hậu quả lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, thi cử của học sinh và uy tín ngành giáo dục. Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường sách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm môi trường giáo dục trong sạch”.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, không nên mua sách trôi nổi, không rõ nguồn gốc tại các điểm bán vỉa hè, chợ tạm hoặc trên mạng xã hội với giá rẻ bất thường. Sách giả thường có chất lượng in kém, nội dung sai lệch, thiếu trang… ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Người dân nên chọn mua sách tại các nhà sách, đại lý chính hãng hoặc kênh phân phối chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn mua phải sách giả cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.