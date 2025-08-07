Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên quan điểm nhà nước có trách nhiệm đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội phát triển giáo dục mầm non, tạo cơ hội cho trẻ em mẫu giáo được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng.

Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 4 chính sách về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Chính sách 1: Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

Trong đó, tăng cường nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất; ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương; bảo đảm đủ trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo quy định đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ em từ 3 đến 5 tuổi…

Chính sách 2: Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất

Ưu tiên đầu tư kinh phí của Trung ương và địa phương từ các chương trình, dự án để xây dựng đảm bảo đến năm 2030 có 100% các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất có đủ trường lớp, đảm bảo 01 phòng học/lớp mẫu giáo.

100% phòng học kiên cố, có đủ các phòng chức năng, thư viện trường mầm non, đủ đồ chơi ngoài trời, đồ chơi trong lớp và thiết bị dạy học theo quy định.

Cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, có trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú được hỗ trợ tiền mua các đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân là 1.350.000 đồng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú/năm học. Ngoài ra được hỗ trợ bán trú, dịch vụ điện nước…

Chính sách 3: Chính sách đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi

Bổ sung đối tượng trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em hợp pháp là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ chi phí học tập.

Theo đó, mỗi trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng là 150.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa so với quy định hiện hành cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Mỗi trẻ em từ 3 đến 5 tuổi thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ mỗi tháng là 360.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Chính sách 4: Chính sách thu hút tuyển dụng đối với giáo viên và nhân viên cấp học mầm non

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trợ cấp thu hút tuyển dụng giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025-2026, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non thì được tuyển dụng ít nhất 5 năm; được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản.

- Trợ cấp kinh phí hằng tháng cho nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi mà trong tháng có từ 15 ngày/tháng trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc; được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Dự thảo đề xuất áp dụng đối với nhân viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc.