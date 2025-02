Chiều 20/2, tại kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2026, trong đó, bổ sung thêm 3 khu đất vào danh mục để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại các quận Ngô Quyền, Hải An và thành phố Thuỷ Nguyên với tổng diện tích 44,12ha.

Trước đó, ngày 3/1/2025, HĐND TP. Hải Phòng đã ban hành nghị quyết số 03/NQ-HĐND thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2026. Theo đó, đã xác định 26 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai và 17 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai.

Tuy nhiên, đến nay, UBND các quận Ngô Quyền, Hải An và thành phố Thuỷ Nguyên tiếp tục đề xuất bổ sung một số khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Mặt khác, UBND quận Hải An đề xuất điều chỉnh cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư khu đô thị tại phường Tràng Cát nhằm tăng nguồn thu cho địa phương từ tiền sử dụng đất. Ngoài ra, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cần cập nhật lại tên khu đất, địa điểm và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện cho phù hợp địa giới hành chính sau sắp xếp.

Vị vậy, UBND TP. Hải Phòng cho rằng cần điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2026. Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục này thuộc HĐND thành phố. Theo đó, UBND TP. Hải Phòng đề xuất bổ sung thêm 3 khu đất vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Cụ thể, bổ sung khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công trình đa năng tại khu vực cầu Máy Chai (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) diện tích 27,85ha vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024. Cơ quan thực hiện đấu thầu là UBND quận Ngô Quyền.

Bổ sung khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Hoà Bình (thành phố Thuỷ Nguyên) diện tích 16ha vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024, cơ quan thực hiện đấu thầu là UBND thành phố Thuỷ Nguyên.

Cùng được đề xuất bổ sung vào danh mục các khu đất đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024 còn có khu đất thực hiện dự án xây dựng trường mầm non An Kiều tại phường Đằng Lâm (quận Hải An) diện tích 0,27ha, cơ quan thực hiện là UBND quận Hải An.

Tại kỳ họp thứ 23 diễn ra chiều 20/2, HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI đã thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2026. Theo đó, HĐND thành phố đã thống nhất bổ sung 3 khu đất trên vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu thực hiện dự án theo đề nghị của UBND thành phố. HĐND thành phố cũng đồng ý điều chỉnh cơ quan tổ chức đấu thầu khu đất thực hiện dự án khu đô thị tại phường Tràng Cát (quận Hải An) từ Ban Quản lý khu kinh tế về UBND quận Hải An.

Ngoài ra, HĐND TP. Hải Phòng cũng đồng ý điều chỉnh danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất để cập nhật lại địa giới hành chính đối với 12 khu đất thực hiện đấu thầu theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai và 10 khu đất thực hiện đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai (do huyện An Dương đã chuyển thành quận, huyện Thuỷ Nguyên chuyển đổi thành thành phố, trong đó có sự điều chỉnh địa giới hành chính, đổi tên một loạt các phường xã).