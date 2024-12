Hải Phòng đề xuất đưa 43 khu đất vào danh mục đấu thầu thực hiện dự án

Tại kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra vào ngày 30/12/2024, HĐND TP. Hải Phòng sẽ xem xét ban hành nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2026 đối với 43 khu đất, trong đó, có 26 khu là các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khu dân cư nông thôn và 17 khu phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật chuyên ngành lĩnh vực.

Theo Tờ trình của UBND TP. Hải Phòng, trong số 43 dự án được đề nghị đưa vào danh mục, có 26 khu thực hiện đấu thầu theo điểm a và 17 khu thực hiện đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024.

26 KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

Đối với 26 khu đất mà UBND TP. Hải Phòng đề xuất đưa vào danh mục đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024 (các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn), các khu đất này đáp ứng tiêu chí theo Nghị quyết 13/NQ-HĐND mà HĐND thành phố đã ban hành (ngày 11/11/2024).

Theo đó, khu đô thị có diện tích từ 20ha trở lên, khu dân cư nông thôn diện tích từ 4ha trở lên, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo điều 79 Luật Đất đai 2024, phù hợp các quy hoạch, phù hợp chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, chương trình phát triển đô thị của Hải Phòng.

Cụ thể, tại huyện Thuỷ Nguyên (từ 1/1/2025 là thành phố trực thuộc thành phố) có 7 khu, trong đó, khu đất 46,07ha tại 2 xã Hoa Động và Lâm Động được bố trí để xây dựng khu đô thị kết hợp trung tâm dịch vụ thể thao và đào tạo bóng đá trẻ. Còn lại là 6 khu đô thị gồm khu đô thị mới Thuỷ Sơn 21,9ha, khu đô thị mới ven sông Hòn Ngọc 49,6ha, khu đô thị mới Đông Sơn – Hoà Bình 26,65ha, khu đô thị Thuỷ Đường – Thuỷ Sơn 76,8ha, khu đô thị Đông Hòn Ngọc Tân Dương – Hoa Động 46,22ha, khu đô thị Tân Dương – Hoa Động 52,39ha.

Tại huyện An Dương (trở thành quận từ 1/1/2025) có 5 khu, trong đó, khu đất 92ha tại các xã Lê Lợi - Đặng Cương - Quốc Tuấn dự kiến xây dựng dự án mở rộng khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân. Còn 4 khu dự kiến xây dựng khu đô thị gồm khu đô thị tại xã Hồng Thái 21,81ha, khu đô thị mới Hồng Thái - Đặng Cương 66,32ha, khu đô thị mới tại xã An Đồng - Đồng Thái - thị trấn An Dương 45,76ha, khu đô thị thị trấn An Dương - xã Đặng Cương 20,2ha.

Tại huyện An Lão có 4 khu đất xây dựng khu đô thị mới và khu dân cư nông thôn gồm khu đô thị tại các xã An Tiến - An Thắng 22,63ha, khu đô thị mới thị trấn An Lão - xã An Tiến - xã An Thắng 33,71ha, khu đô thị mới tại xã Quốc Tuấn 31,35ha, khu dân cư nông thôn tại các xã An Tiến - Trường Thành 65,1ha.

Huyện Kiến Thuỵ có 3 khu, gồm khu dân cư nông thôn mới Đông Phương 83,6ha, khu dân cư nông thôn tại xã Thanh Sơn 7,14ha, khu dân cư nông thôn tại xã Thuỵ Hương 10,03ha. Huyện Vĩnh Bảo 1 khu là khu dân cư nông thôn Nhân Hoà 46,23ha.

Tại quận Dương Kinh có 3 khu đất được đề nghị đưa vào danh mục để xây dựng các khu đô thị sinh thái gồm khu đô thị mới tại phường Hưng Đạo - Đa Phúc 59,3ha, khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng tại phường Tân Thành 100,52ha, khu đô thị sinh thái tại phường Anh Dũng và xã Đông Phương (huyện Kiến Thuỵ) 50ha.

Quận Kiến An có 1 khu đất đầu tư xây dựng khu đô thị công nghệ Dương Kinh – Kiến An tại phường 2 Đồng Hoà, Nam Sơn và phường Đa Phúc (quận Dương Kinh) 86,7ha. Quận Hải An có 1 khu là khu đô thị mới tại phường Tràng Cát 161ha. Quận Đồ Sơn 1 khu là khu đô thị mới tại phường Minh Đức 77,5ha.

THÊM NHIỀU DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Cùng với 26 khu đất đề xuất đấu thầu theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024, UBND TP. Hải Phòng cũng đề xuất đưa vào danh mục 17 khu đất để thực hiện đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024 (các dự án phải tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực).

Trong đó, huyện An Dương có 6 khu đất được đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại xã Bắc Sơn – xã Nam Sơn 26,2ha, dự án khu nhà ở xã hội tại xã Đặng Cương 7,65ha, khu chung cư cao tầng nhà ở xã hội xã An Đồng 5,64ha, khu nhà ở xã hội tại xã Nam Sơn 1,82ha, khu nhà ở xã hội tại xã Đồng Thái 11,73ha, dự án phát triển nhà ở xã hội xã Lê Lợi 4,8ha.

Huyện Thuỷ Nguyên có 4 khu gồm khu đất xây dựng trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe (xã Lập Lễ) 5,17ha, dự án trung tâm hội nghị tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm (xã Tân Dương) 2,1ha, dự án trung tâm hội nghị tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm (xã Tân Dương và xã Dương Quan) 1,79ha, khu đất xây dựng công trình y tế tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm (xã Dương Quan) 2ha.

Quận Hồng Bàng có 3 khu là khu đất xây dựng trường mầm non tại khu Kiến Thiết phường Sở Dầu 0,4ha, khu đất xây dựng trường cấp 3 tại khu Đồng Chuối 1 phường Hùng Vương 1,156ha, khu đất xây dựng nhà ở xã hội tại đầm Bắc Giang phường Hùng Vương 6,49ha.

Quận Kiến An có 1 khu là khu đất xây dựng tổ hợp giáo dục tại phường Nam Sơn 10,097ha. Quận Dương Kinh có 1 khu là khu xây dựng trường liên cấp tại phần đất thu hồi của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco (khu nhà ở Anh Dũng VII, phường Anh Dũng) 0,99ha. Huyện Vĩnh Bảo có 1 khu là khu đất xây dựng bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo chất lượng cao 0,18ha.

Theo Luật Đất đai, 17 khu đất đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai không thuộc diện HĐND cấp tỉnh phải thông qua các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu dự án. Tuy nhiên, cũng phải đảm bảo các yếu tố như thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo Điều 79 Luật Đất đai 2024, phù hợp quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, phù hợp các quy hoạch và chương trình kế hoạch phát triển nhà của Hải Phòng (đối với dự án nhà ở xã hội).