Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 20%

Ngày 6/6, thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng cho biết tính đến hết tháng 5/2025, toàn thành phố giải ngân được hơn 5.135 tỷ đồng, bằng 20,2% kế hoạch Thủ tướng và thành phố giao (hơn 25.440 tỷ đồng).

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân toàn bộ 459,245 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%), vốn ngân sách thành phố đã giải ngân được 4.676,137 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch thành phố giao (24.981,36 tỷ đồng).

Cụ thể, có 29 chủ đầu tư dự án được UBND thành phố giao kế hoạch vốn với tổng cộng 16.400 tỷ đồng, đến hết tháng 5, các chủ đầu tư này đã giải ngân được 3.161 tỷ đồng, đạt 19,3% kế hoạch vốn.

Trong số này, có 8 chủ đầu tư và đơn vị giải ngân trên bình quân chung (19,3%) là Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng (58%), Toà án nhân dân thành phố (43%), huyện Cát Hải (33%), quận Hải An (31%), quận Dương Kinh (25%), huyện Tiên Lãng (24%), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (23,4%), thành phố Thuỷ Nguyên (22%).

Có 12 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung (19,3%) là huyện Vĩnh Bảo (18,6%), quận Ngô Quyền (17%), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố (16%), quận Kiến An (13%), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng (11%), Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị (9%), quận Đồ Sơn (6%), quận Hồng Bàng (4%), quận Lê Chân (4%), huyện Kiến Thuỵ (3,3%), Công an thành phố (0,1%), Sở Xây dựng (0,01%).

Ngoài ra, còn có 9 chủ đầu tư chưa giải ngân là huyện Bạch Long Vĩ, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành đoàn Hải Phòng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng, Chi cục quản lý tài nguyên nước và phòng chống thiên tai.

Trong số 29 chủ đầu tư dự án do UBND thành phố giao kế hoạch vốn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng được được giao kế hoạch vốn lớn nhất lên tới hơn 9.941 tỷ đồng (chiếm hơn 60% vốn UBND thành phố giao), đơn vị này đã giải ngân được tới hơn 2.321 tỷ đồng, đạt 23,4% so với kế hoạch vốn được giao.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng Hải Phòng đứng thứ hai về kế hoạch vốn được giao với hơn 3.231 tỷ đồng, đơn vị này đã giải ngân được hơn 346 tỷ đồng, đạt 10,7% kế hoach. Đứng thứ ba về kế hoạch vốn được UBND thành phố Hải Phòng giao là thành phố Thuỷ Nguyên với 666 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 145 tỷ đồng (đạt 21,9%).

Đối với vốn đầu tư công bổ sung có mục tiêu và phân cấp cho các địa phương là 3.678 tỷ đồng, tính đến hết tháng 5/2025, toàn bộ 15 địa phương giải ngân được hơn 804 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22%. Trong đó, có 7 địa phương đã giải ngân trên mức bình quân chung là quận Dương Kinh (42,3%), quận An Dương (41,5%), huyện Tiên Lãng (39,8%), huyện Kiến Thuỵ (32,8%), huyện Cát Hải (27,3%), quận Hồng Bàng (23,2%), thành phố Thuỷ Nguyên (22%).

Bên cạnh đó, có 8 địa phương giải ngân dưới mức bình quân chung gồm quận Kiến An (21,1%), huyện An Lão (21%), quận Hải An (17,7%), quận Đồ Sơn (17,2%), huyện Vĩnh Bảo (16,4%), huyện Bạch Long Vĩ (15,2%), quận Lê Chân (6,8%), quận Ngô Quyền (4%).

Số vốn đầu tư công dành cho xây dựng nông thôn mới tại 7 địa phương là hơn 3.926 tỷ đồng, đến hết tháng 5 đã giải ngân được hơn 832 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 21,2%).

Trong đó, có 3 địa phường giải ngân trên mức bình quân chung gồm quận An Dương (44,3%), thành phố Thuỷ Nguyên (27,3%), huyện Tiên Lãng (23%), 3 địa phương giải ngân dưới mức bình quân chung là huyện Vĩnh Bảo (18,4%), huyện An Lão (17,6%), huyện Kiến Thuỵ (15,4%) và có 1 địa phương chưa giải ngân là huyện Bạch Long Vĩ.