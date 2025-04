Hải Phòng khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng 70 năm giải phóng thành phố

Ngày 25/4, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này sẽ tổ chức khởi công động thổ đối với 5 dự án công trình, tổ chức khánh thành 7 dự án công trình vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng (13/5/1955) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025, trong đó có 2 dự án trọng điểm là Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm (TP. Thuỷ Nguyên).

Trước đó, ngày 23/4, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng ký niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng kết luận thành phố sẽ tổ chức khởi công khánh thành cùng một thời điểm (vừa trực tiếp vừa trực tuyến) để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 vào 15 giờ chiều 11/5/2025, trong đó, điểm cầu chính được bố trí tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại (Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thành phố Thuỷ Nguyên).

Theo đó, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức khởi công, động thổ năm dự án công trình. Đó là dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải (quận Hải An) do Công ty TNHH Tân Thái Bình Dương Hope làm chủ đầu tư. Dự án Nhà ga hành khách T2 và dự án mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2) do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ do Công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) do Công ty TNHH Route Inn Việt Nam HP làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tràng Duệ 3 do Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Thành phố Hải Phòng cũng tổ chức khành thành đối với bảy dự án, bao gồm bốn dự án đầu tư công và ba dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Bốn dự án đầu tư công khánh thành gồm dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố (cùng tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm, thành phố Thuỷ Nguyên), dự án công viên nút giao Nam Cầu Bính (quận Hồng Bàng) và dự án thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đại Hợp (huyện Kiến Thuỵ).

Ba dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách được khánh thành gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Tiên Cường II (huyện Tiên Lãng) do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tiến Phát làm chủ đầu tư, dự án khu nhà ở công nhân Công ty TNHH Pegatron Việt Nam (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Pegatron Việt Nam làm chủ đầu tư, dự án khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore do Công ty cổ phần KinderWorld Việt Nam làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng thống nhất sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container quốc tế số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư theo hình thức trực tiếp vào ngày 13/5/2025.

Trong số các dự án công trình khánh thành dịp 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng, có hai dự án trọng điểm lớn là Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố được đầu tư xây dựng tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm (thành phố Thuỷ Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng), sau khi khánh thành sẽ di chuyển tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội về làm việc tại đây.

Trong đó, dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 2.252 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh (lần 1) lên thành hơn 2.513,2 tỷ đồng và đến tháng 7/2024 lại được điều chỉnh (lần 2) tăng tổng mức đầu tư lên thành hơn 2.831,1 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn là công trình đa năng, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện có quy mô lớn như hội nghị, hội thảo quốc tế và biểu diễn nghệ thuật có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 1.785,3 tỷ đồng, được điều chỉnh (lần 1) lên thành hơn 2.336,8 tỷ đồng, đến tháng 7/2024 lại được điều chỉnh (lần 2) tăng tổng mức đầu tư thành hơn 2.570,9 tỷ đồng.