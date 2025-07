Hải Phòng lan tỏa mô hình phân loại rác tại nguồn trong học đường

Để nâng cao nhận thức của học sinh về phân loại rác tại nguồn và bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền tại các khu dân cư mà còn phối hợp chặt chẽ với các trường học. Từ đầu năm 2025, hoạt động này đã được triển khai mạnh mẽ tại các trường thuộc các phường Hồng Bàng, Hồng An, Ngô Quyền, Gia Viên, Lê Chân, An Biên, Hải An và Đông Hải.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã tổ chức 72 hội nghị và chương trình tuyên truyền, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Các buổi tuyên truyền được thiết kế sinh động, sáng tạo với nhiều hình thức như văn nghệ, vẽ tranh, trò chơi tương tác và thi tìm hiểu kiến thức về môi trường. Nhờ đó, thông điệp về phân loại rác tại nguồn trở nên dễ tiếp cận, khơi dậy sự hứng thú và khuyến khích học sinh chủ động thực hành phân loại rác tại trường cũng như ở nhà.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, Công ty còn phối hợp với các trường học triển khai mô hình điểm “Phân loại và thu gom triệt để 3 nhóm rác thải: rác tái chế, rác hữu cơ và rác sinh hoạt khác”.

Theo mô hình này, mỗi trường học ký kết giao ước thi đua với Công ty, cam kết thực hiện phân loại rác triệt để ngay từ lớp học. Học sinh được hướng dẫn bỏ rác đúng cách vào các nhóm tương ứng, và các lớp được chấm điểm thi đua hàng tuần dựa trên mức độ tuân thủ và hiệu quả phân loại.

Trong tháng 5 năm 2025, 12 trường học, bao gồm: Tiểu học Vĩnh Niệm, Nguyễn Đức Cảnh, Kim Đồng, Chu Văn An, THCS Dư Hàng Kênh, Lê Hồng Phong… đã tham gia mô hình này.

Rác sau khi được phân loại tại các trường sẽ được Công ty thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế riêng biệt, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng cho biết, trong thời gian nghỉ hè, Công ty đã phối hợp với các trường học lên kế hoạch cho năm học 2025-2026, nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình thi đua phân loại rác và cập nhật nội dung tuyên truyền phù hợp với từng độ tuổi học sinh.

Dự kiến, ngay sau lễ khai giảng năm học mới, các chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường và phân loại rác tại nguồn sẽ được tổ chức đồng loạt với nhiều hình thức đổi mới. Công ty cũng cam kết hỗ trợ các trường về tài liệu hướng dẫn, cán bộ kỹ thuật và cơ sở vật chất để đảm bảo mô hình vận hành hiệu quả và bền vững.

Chương trình phân loại rác tại nguồn trong học đường tại Hải Phòng không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu của Luật Bảo vệ môi trường mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền thành phố và ngành môi trường đô thị trong việc giáo dục, định hình ý thức công dân từ lứa tuổi học sinh. Đây là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng một thế hệ sống xanh, hành động xanh, góp phần tạo nên một thành phố Cảng sạch đẹp và văn minh.