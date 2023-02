Hàn Quốc thâm hụt thương mại kỷ lục, nền kinh tế cận kề suy thoái

Nền kinh tế Hàn Quốc đang nhích dần tới cuộc suy thoái đầu tiên trong 3 năm, với số liệu công bố ngày 1/2 cho thấy thâm hụt thương mại tháng 1 tăng lên mức kỷ lục do xuất khẩu lao dốc.

Theo tin từ Reuters, Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ 5 châu Á và có mức độ phụ thuộc lớn vào thương mại - chứng kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) giảm 0,4% trong quý 4/2022. Sự sụt giảm này đưa kinh tế Hàn Quốc ngấp nghé suy thoái lần đầu tiên kể từ giữa năm 2020 - thời điểm căng thẳng của đại dịch Covid-19.

Do thế giới có những kỳ nghỉ kéo dài và nhu cầu toàn cầu giảm sút, xuất khẩu của Hàn Quốc sụt mạnh trong tháng 1. Theo số liệu của Bộ Thương mại Hàn Quốc, so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu của nước này giảm 16,6%, sâu hơn nhiều so với mức dự báo giảm 11,3% mà các chuyên gia đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đồng thời là cú giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2020.

Trong khi đó, nhập khẩu chỉ giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, ít hơn nhiều so với mức dự báo giảm 3,6%. Kết quả là mức thâm hụt thương mại 12,69 tỷ USD, lớn chưa từng có trong một tháng của Hàn Quốc.

“Tôi dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0% trong quý 1 này, nhưng số liệu thương mại ngày hôm nay chắc chắn sẽ gây áp lực tăng trưởng âm”, chuyên gia kinh tế trưởng Park Sang-hyun của HI Investments and Securities nhận định.

Khả năng gia tăng về một cuộc suy thoái kinh tế - được định nghĩa là hai quý GDP giảm liên tiếp - cũng đẩy cao những đồn đoán trên thị trường tài chính rằng chiến dịch tăng lãi suất kể từ cuối năm 2021 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) sắp đi đến hồi kết.

Mảng tối nhất trong bức tranh xuất khẩu ảm đạm tháng 1 của Hàn Quốc là cú giảm 44,5% của xuất khẩu linh kiện bán dẫn và mức giảm 31,4% của xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây đều là những mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài ở Trung Quốc và giá xuất khẩu chip máy tính giảm mạnh so với năm trước là những nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu của nước này lao dốc. Ông Choo cũng nói thêm rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp tình hình dần được cải thiện.

“Chính phủ sẽ vận động tất cả các nguồn lực chính sách sẵn có để thúc đẩy xuất khẩu hồi phục, nhằm đẩy nhanh cải thiện cán cân thương mại”, ông Choo nói tại một cuộc họp của giới chức thương mại.

Chính phủ Hàn Quốc dự báo xuất khẩu của nước này năm nay sẽ giảm 4,5% sau khi tăng 6,1% trong năm 2022. Bộ Thương mại Hàn Quốc tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự sụt giảm xuất khẩu.

Tính đến tháng 1 vừa qua, Hàn Quốc đã thâm hụt thương mại 11 tháng liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Dữ liệu thương mại ảm đạm của Hàn Quốc được công bố sau khi hãng điện tử khổng lồ Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 4/2022 giảm gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Samsung nói sự sụt giảm lợi nhuận này là kết quả của môi trường kinh doanh xấu đi đối với các sản phẩm con chip và điện tử tiêu dùng.

Báo cáo của Samsung cũng nói giá con chip đã giảm mạnh do nhu cầu suy yếu và khách hàng giảm lượng tồn kho trong bối cảnh “bấp bênh gia tăng” trong nền kinh tế toàn cầu - tình trạng mà Samsung dự báo sẽ tiếp diễn trong quý 1.

Cùng ngày 1/2, một hãng chip lớn khác của Hàn Quốc là SK Hynix báo lỗ 1,4 tỷ USD trong quý 4/2022, quý lỗ đầu tiên của hãng từ năm 2012.