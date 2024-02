Hàng chục nhà đầu tư bất động sản chôn vốn theo dự án "ảo"

Ngày 19/2, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Văn Đảng (SN 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2017-2023, ông Phạm Văn N. (ở Hải Dương) đại diện cho 10 cá nhân cùng nhiều công dân có đơn gửi cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tố giác hành vi lừa đảo của Đảng.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2016, Đảng mua lại Công ty TNHH thiết kế 3D Viettek với giá 20 triệu đồng. Đạt nhờ người quen là bà Đặng Thị Mát (SN 1946) làm giám đốc công ty.

Đảng tự đăng ký mẫu chữ ký của bà Mát với cơ quan chức năng, tự soạn giấy ủy quyền với nội dung “bà Mát ủy quyền cho Đảng điều hành mọi hoạt động của Công ty Viettek, sử dụng con dấu công ty, con dấu chữ ký của bà Mát…”.

Sau khi có đầy đủ giấy tờ pháp nhân, Đảng tìm kiếm thông tin trên mạng internet về các doanh nghiệp bất động sản lớn, tải hình ảnh các dự án của các tập đoàn này vào máy vi tính. Sau đó, bị can ra cửa hàng in ấn, thuê người chèn nội dung hình ảnh thể hiện Công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc liên kết đầu tư các dự án đó rồi in ấn thành cuốn catalog.

Theo đó, Đảng giới thiệu Công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp phân phối các dự án như khu du lịch sinh thái Bình Yên với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng (dự án đang chờ thẩm tra); dự án khu du lịch dịch vụ sinh thái Sơn Đông tổng mức đầut ư 250 tỷ đồng (dự án đã giải phóng mặt bằng); dự án khu nhà ở thấp tầng Manhattan; đầu tư, mua 20 lô biệt thự giá trị 300 tỷ đồng tại dự án FLC Hạ Long; đầu tư, mua 50 lô biệt thự trị giá 450 ỷ đồng tại dự án Lideco; đầu tư, mua 10 lô biệt thự nhà vườn, lô đất trị giá 200 tỷ đồng dự án FLC Sầm Sơn... phân phối dự án Eco Valley Resort, dự án Vinhomes Sky Lake Phạm Hùng.

Đảng tiếp tục soạn thảo văn bản “chương trình tuyển cộng tác viên bán bất động sản” với hình thức đa cấp.

Đồng thời, Đảng nhờ các cá nhân khác trực tiếp giới thiệu dự án, thuyết trình về mô hình góp vốn, trả thưởng của Công ty Viettek.

Theo chia sẻ, các cộng tác viên được tham gia vào phòng kinh doanh, được quyền bán tất cả dự án bất động sản của công ty; được tham gia vào các quỹ thưởng của công ty. Đảng còn lập trang web để nhà đầu tư có thể truy cập, tìm hiểu về công ty.

Cáo buộc thể hiện, từ ngày 22/11/2016 đến 17/1/2017 có 30 người tham gia cộng tác viên và chuyển tiền vào công ty số tiền 988 triệu đồng.

Tiền của các nhà đầu tư được chuyển vào tài khoản công ty. Sau đó, Đảng tự ký tên giám đốc công ty để rút tiền mặt. Số tiền trên, Đảng sử dụng một phần để trả phần trăm cho các nhà đầu tư, còn lại bị can sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đến cuối năm 2016, Đảng không có khả năng trả tiền hoa hồng cho những người nộp tiền như đã cam kết. Nhiều người đã tìm đến trụ sở công ty đòi tiền nhưng Đảng trốn tránh, khất lần không trả. Hiện bị can đã nộp lại 650 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Kết quả xác minh cho thấy, chủ đầu tư các dự án trên không hợp tác với Công ty Viettek.

Quá trình điều tra, bà Đặng Thị Mát thừa nhận do tin tưởng nên đồng ý đứng tên giám đốc Công ty Viettek. Bà Mát khẳng định không biết về hoạt động công ty này, không thu tiền và hưởng lợi từ việc đứng tên giám đốc công ty.

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Đảng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị M. (ở Bắc Ninh).

Theo đó, vào tháng 8/2016, Đảng mua lại Công ty TNHH DSL Việt Nam. Thực chất công ty này không có hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Đảng giới thiệu với bà M. về Công ty DSL có nhiều công ty con, trong đó có Công ty TNHH thiết kế 3D Viettek là chủ đầu tư nhiefu dự án lớn. Đảng đưa cuốn catalog để bà này tham khảo.

Bị can hứa hẹn trong thời gian tới, Công ty Viettek sẽ triển khai dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội. Đảng kêu gọi bà M. góp vốn với lãi suất 15% hàng tháng. Tin là thật nên bà M. đã góp hơn 1 tỷ đồng cho Đảng. Nhưng sau đó bị can không thực hiện như hứa hẹn mà chỉ trả lại cho bà M. 100 triệu đồng.