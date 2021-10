Heo thảo mộc VISSAN thực phẩm công nghệ cao, an toàn cho sức khỏe

Những năm gần đây, khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng, VISSAN đã không ngừng đầu tư sản xuất theo công nghệ hiện đại, đồng thời tìm kiếm các giải pháp để tạo thêm nhiều sản phẩm mới, đa dạng với mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm một cách tối ưu cho người tiêu dùng. Nổi bật trong những sản phẩm này là thịt heo Thảo mộc VISSAN - một dòng thực phẩm mới đang chiếm được tình cảm của nhiều người nội trợ.

AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Để có được thịt heo Thảo mộc đạt chuẩn như mong muốn, heo Thảo mộc được tuyển chọn con giống một cách kỹ lưỡng vào mỗi tuần từ heo con một ngày tuổi. Tại trại chăn nuôi heo VISSAN Bình thuận, các cá thể heo khỏe mạnh, đồng đều, số lượng 100 con/1 ô chuồng với giống thịt 3 máu chất lượng cao (Yorkshire, Duroc và Landrace) từ đàn nái Mỹ được tuyển chọn cho quá trình chăn nuôi đặc biệt hình thành heo Thảo mộc. Các con giống này đều khỏe mạnh, đồng đều như nhau và đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Môi trường sinh sống của đàn heo rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tăng trọng của heo. Chính vì vậy, để mang đến những đàn heo Thảo mộc khỏe mạnh, VISSAN đã tập trung đầu tư khu trang trại chuyên biệt đặt tại Bình Thuận, trại đảm bảo an toàn sinh học để cam kết phòng chống dịch bệnh. Khu trang trại được Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật (FMD; PRRS;…), Giấy chứng nhận an toàn dịch tả lợn Châu Phi (ASF) cũng như có đầy đủ tiêu chuẩn về môi trường tốt để chăn nuôi theo quy định.

Trang trại được trang bị hệ thống chăn nuôi hiện đại như: hệ thống cung cấp thức ăn tự động cho từng loại heo, hệ thống điều khiển tiểu khí hậu chuồng nuôi, hệ thống thu gom phân và xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường... Trước khi nhập heo vào nuôi, các bề mặt chuồng nuôi cũng như thiết bị dụng cụ đảm bảo được làm sạch và khử trùng đúng thời gian quy định. Chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ, quét vôi, để trống từ 5-7 ngày. Đặc biệt, mỗi dãy chuồng đều có 01 nhiệt kế để đo nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi, theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với đàn heo theo lứa tuổi. Điều này giúp cho môi trường nuôi heo được ổn định, không quá lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe và tăng trọng của heo.

THỨC ĂN THẢO MỘC KHÔNG KHÁNG SINH, AN TOÀN SỨC KHỎE

Khi các heo con 3 máu được chọn đã đạt được ngưỡng 13 tuần tuổi, chúng bắt đầu quá trình chăn nuôi heo Thảo mộc dưới quy trình hiện đại, công nghệ cao và nguồn thức ăn thảo mộc phong phú, dồi dào. Quy trình chăn nuôi này kéo dài 11 tuần cho đến khi heo được 24 tuần tuổi.

Trong thời gian 11 tuần, heo Thảo mộc sẽ được cho ăn thức ăn thảo mộc 3930TM, đã phối trộn thảo mộc từ nhà máy chế biến do Công ty De Heus (Hà Lan) thực hiện và cung cấp. Thức ăn thảo mộc 3930TM là cám được bổ sung Premix Bovita gồm các vi chất thiên nhiên như nghệ, tỏi, gừng, quế…Mỗi ký cám sẽ được bổ sung 3gr Bovita.

Qua quá trình quan sát và kiểm nghiệm, các con giống khi hấp thụ thức ăn thảo mộc 3930TM có hệ tiêu hóa và hô hấp tốt hơn so với heo thông thường.

Hơn nữa, tỷ lệ nhiễm bệnh và loại thải cũng giảm nhiều trong quá trình chăn nuôi, giúp tăng trọng tự nhiên mỗi ngày mà không cần tiêm bất kỳ chất kháng sinh nào khác. Điều này cho thấy thức ăn thảo mộc giúp tăng hệ miễn dịch cho heo, đồng thời làm giảm khả năng nhiễm bệnh về hô hấp và đường tiêu hóa. Lượng tồn dư kháng sinh khi giết mổ hoàn toàn không có.

Trong suốt quá trình hấp thụ thức ăn thảo mộc, nhân viên Xí nghiệp Bình Thuận dựa vào các tiêu chí sau để đánh giá các cá thể heo: Tỷ lệ hao hụt trong đàn / Tổng đàn heo Thảo mộc. Tỷ lệ bệnh hô hấp, tiêu hóa. Tiêu tốn thức ăn (FCR). Tăng trọng bình quân/ngày. Không kháng sinh trong quá trình chăn nuôi heo Thảo mộc.

Sau khi chăn nuôi và được kiểm dịch 100% từ Chi cục Thú Y tỉnh Bình Thuận, các cá thể heo Thảo mộc sẽ được nhập vào công ty VISSAN cho quá trình nghỉ ngơi trước khi giết mổ để đảm bảo chất lượng thịt heo tốt nhất. Đặc biệt, dây chuyền giết mổ heo hiện đại được chuyển giao từ công nghệ Châu Âu và các cá thể heo Thảo mộc luôn được giám sát chặt chẽ bởi phòng Quản lý Chất lượng của Công ty VISSAN và Chi cục Chăn nuôi Thú y Tp.HCM

Sau quá trình giết mổ và pha lóc nghiêm ngặt, chặt chẽ, được đảm bảo khử khuẩn tuyệt đối, thịt heo Thảo mộc được đóng gói trong môi trường nhiệt độ dưới 12°C để hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn. Sau đó các sản phẩm này được phân phối đến các hệ thống bán hàng bằng xe bảo ôn chuyên dụng nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh tốt nhất, giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm đạt chất lượng cao. Khi được phân phối đến các điểm bán và trưng bày trên quầy kệ, thịt heo Thảo mộc vẫn giữ được độ đỏ tươi, thịt nạc chắc với phần mỡ mỏng và trong. Người tiêu dùng có thể thực hiện bước Truy xuất Nguồn gốc (theo chương trình TE-food) của các cá thể heo Thảo mộc bằng cách quét mã QR.

Thịt heo Thảo mộc sau khi được chế biến có hương thơm dịu ngọt từ thảo mộc cùng các thớ thịt mềm, dai kích thích vị giác người ăn. Với cam kết không dùng chất kháng sinh trong quá trình nuôi, thịt heo Thảo mộc VISSAN đảm bảo về giá trị dinh dưỡng và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. So với thịt heo nuôi công nghiệp, giá bán của heo Thảo mộc VISSAN bình quân chỉ cao hơn 10%, điều này giúp cho thịt heo Thảo mộc dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng tiêu dùng. Với xu thế ưu tiên lựa chọn các sản phẩm sạch - xanh nhằm đảm bảo những bữa ăn ngon, dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe, thịt heo Thảo mộc VISSAN hoàn toàn tự tin để cung ứng và phục vụ cho các nhà nội trợ.

* Thông tin chi tiết:

Hệ thống siêu thị Satra, Co.op Mart, Vinmart, Aeon City mart

Hotline: 19001960

Website: www.vissanmart.com.