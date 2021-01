Hoa Sen báo lãi 1.153 tỷ đồng của niên độ tài chính 2019-2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) công bố báo cáo thường niên năm tài chính 2019-2020 (năm tài chính của Hoa Sen Group bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau).



Cụ thể: Kết thúc niên độ tài chính 2019-2020 với tình hình kinh tế bị ảnh hưởng chung do dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt ngành thép, giá thép nguyên liệu bị ảnh hưởng, cùng với đó, tác động của chính sách bảo hộ sản xuất nội địa, phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu tiếp tục gia tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Hoa Sen Group vẫn tiêu thụ gần hơn 1,62 triệu tấn thép, tăng 9% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch; Doanh thu thuần đạt 27.534 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước đó và mới chỉ thực hiện được 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước và vượt 288% kế hoạch và chính thức quay lại câu lạc bộ có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ chi sau 2 năm.

Cũng theo HSG, tình hình tài chính của Tập đoàn được cải thiện đáng kể; tổng dư nợ vay giảm mạnh - đạt mức thấp nhất so với 2 năm gần đây; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu được đưa về mức hợp lý và đặc biệt là tình trạng mất cân đối tài chính đã được giải quyết.

Tính tới cuối NĐTC 2019 – 2020, Tập đoàn Hoa Sen củng cố và phát huy lợi thế cạnh tranh của Hệ thống phân phối bán lẻ rộng khắp với 536 Chi nhánh/Cửa hàng. Đồng thời, sản phẩm của Hoa Sen đã được xuất khẩu đến hơn 85 Quốc gia và Vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên, Tập đoàn Hoa Sen đã khai thác hiệu quả các điều kiện thuận lợi của của Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo số liệu của Hiệp Hội Thép, thị phần ống thép của HSG trong 11 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng và đạt 16,7%, là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường. Đối với tôn mạ, HSG tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường, với thị phần 34,1%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, công ty nhận định thị trường ngành thép năm 2021 còn tuy có khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều điều khó lường, thêm vào đó diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Do vậy, Hoa Sen Group vẫn đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ khoảng 1,8 triệu tấn các loại, tăng 11% so với năm trước đó; doanh thu thuần đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 20% so với doanh thu thực hiện năm 2019-2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với lợi nhuận đạt được năm tài chính 2019-2020.

Về thu lao, thu nhập khác của HĐQT trong NĐTC 2019-2020: Chủ tịch HĐQT là 30 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT thường trực là 25 triệu đồng/tháng và thành viên HĐQT là 20 triệu đồng/tháng.

Các khoản thu nhập khác của HĐQT tại công ty là ông Lê Phước Vũ nhận tiền lương/thù lao cho chức vụ Trưởng ban tái cấu trúc là 12 triệu đồng/tháng; ông Trần Ngọc Chu nhận 189 triệu đồng/tháng cho 3 chức danh: Phó Ban Tái cấu trúc; thành viên Ban điều hành Tập đoàn và Chủ tịch một số công ty con trực thuộc; ông Trần Quốc Trí nhận 129 triệu đồng/tháng cho 3 chức danh: Tổng giám đốc; Phó Ban tái cấu trúc và thành viên ban Tổng giám đốc phụ trách nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ.