Hơn 1,1 triệu người Việt đã đi máy bay du lịch trong dịp lễ

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải công tác phục vụ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua.

Theo đơn vị này, nhờ sự chuẩn bị tích cực, nên trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các đơn vị trong ngành hàng không đã phối hợp nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại cảng hàng không, hạn chế tối đa tình trạng bay chờ vì lý do thời tiết, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ở mức khá cao.

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ cao điểm, các hãng hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tăng cường bố trí nhân sự và nguồn lực để đảm bảo khai thác an toàn tuyệt đối các chuyến bay cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ cho hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã khuyến cáo hành khách nên mua vé trên trang web chính thức của các hãng hàng không hoặc các phòng vé, đại lý chính thức, Facebook chính thức hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng của các hãng, đồng thời yêu cầu xuất hóa đơn thanh toán để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá.

Các hãng hàng không cũng khuyến nghị hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại từ sớm, tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm thủ tục tại các kiosk để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay trước giờ khởi hành.

Tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không, sân bay Việt Nam ước đạt 7.700 lần hạ cất cánh (giảm 12% so với cùng kỳ lễ 30/4-1/5 năm 2021); hơn 1,1 triệu hành khách (giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2021); 15.900 tấn hàng hóa (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021).

Đối với 3 cảng hàng không quốc tế lớn, gồm: Tân Sơn Nhất ước đạt 2.515 lần hạ cất cánh (giảm 7,5% so với cùng kỳ), 375.000 lượt khách (tăng 3% so với cùng kỳ), 4.900 tấn hàng hóa (giảm 12% so với cùng kỳ);

Nội Bài ước đạt 1.959 lần hạ cất cánh (tăng 4% so với cùng kỳ), 240.000 lượt khách (giảm 4% so với cùng kỳ), 9.600 tấn hàng hóa (tăng 55% so với cùng kỳ); Đà Nẵng ước đạt 693 lần hạ cất cánh (giảm 13% so với cùng kỳ), 94.800 lượt khách (giảm 8% so với cùng kỳ), 316 tấn hàng hóa (giảm 36% so với cùng kỳ).

Giai đoạn từ ngày 30/4-3/5, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 3.600 chuyến bay giảm 13,5% so với cùng kỳ 2021; trong đó có 3.300 chuyến cất cánh đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 88,8%, giảm 0,7 điểm so với tháng cùng kỳ 2021. Tổng số chuyến bay bị hủy là 25 chuyến chiếm tỷ lệ hủy là 0,7%, giảm 0,2 điểm so với cùng kỳ 2021.