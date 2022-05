Hành khách tăng đột biến mùa cao điểm, hàng không vẫn chưa phục hồi hoàn toàn

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về công tác phục vụ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022 vừa qua.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành bố trí toàn bộ nguồn lực phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm các chuyến bay theo đúng slot được cấp, giảm thiểu tỷ lệ các chuyến bay chậm, hủy.

Hàng ngày, Cục Hàng không Việt Nam tăng cường tổ chức giám sát tình hình thực hiện slot của các hãng hàng không, kịp thời chấn chỉnh; đồng thời, yêu cầu các hãng hàng không luôn bố trí đại diện có thẩm quyền giải quyết thắc mắc, khiếu nại của hành khách.

Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không sân bay đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp hành khách bị từ chối vận chuyển, chuyến bay bị hủy, chuyến bay bị chậm kéo dài. Cung cấp thông tin hướng dẫn hành khách đi lại bằng đường hàng không bảo đảm đúng lịch trình.

Kết quả trong dịp nghỉ lễ dài ngày vừa qua, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không, sân bay Việt Nam ước đạt 7,7 nghìn lần hạ cất cánh, giảm 12% so với cùng kỳ lễ 30/4 & 1/5 năm 2021.

Trong đó, "các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 486,6 nghìn khách, giảm 13% và 1.858 tấn hàng hóa, giảm 27% so với cùng thời điểm lễ 30/4 và 01/5 năm 2021", Cục Hàng không Việt Nam cho biết.

Lượng hành khách xấp xỉ 1.105 nghìn, giảm 3,3% so với cùng kỳ và chuyên chở 15,9 nghìn tấn hàng hóa, tăng 7,5%.

Đối với 3 Cảng hàng không quốc tế lớn, thứ nhất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ước đạt 2.515 lần hạ cất cánh, giảm 7,5% so với cùng kỳ và 375 nghìn lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ; 4,9 nghìn tấn hàng hóa, giảm 12% so với cùng kỳ.

Thứ hai, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ước đạt 1.959 lần hạ cất cánh, tăng 4% so với cùng kỳ, 240 nghìn lượt khách, giảm 4% so với cùng kỳ; 9,6 nghìn tấn hàng hóa, tăng đột biến 55% so với cùng kỳ.

Thứ ba, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ước đạt 693 lần hạ cất cánh, giảm 13% so với cùng kỳ; 94,8 nghìn lượt khách, giảm 8% và 316 tấn hàng hóa, giảm 36%.

Giai đoạn từ ngày 30/4 - 3/5, các hãng Hàng không Việt Nam thực hiện 3,6 nghìn chuyến bay giảm 13,5% so với cùng kỳ 2021, trong đó có 3,3 nghìn chuyến cất cánh đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ (OTP) là 88,8%, giảm 0,7 điểm so với tháng cùng kỳ 2021.

Tổng số chuyến bay bị hủy là 25 chuyến chiếm tỷ lệ hủy là 0,7%, giảm 0,2 điểm so với cùng kỳ 2021.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị trong ngành hàng không phối hợp nhịp nhàng, không xảy ra tình trạng ùn tắc tại cảng hàng không, hạn chế tối đa tình trạng bay chờ vì lý do thời tiết, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ở mức khá cao…