Hơn 83.100 tỷ đồng gốc và lãi các trái phiếu do TCBS tư vấn được thanh toán đúng hạn

100% TRÁI PHIẾU DO TCBS TƯ VẤN ĐỀU ĐƯỢC THANH TOÁN GỐC LÃI ĐÚNG HẠN

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến 16/12/2024, khoảng 83.134 tỷ đồng tiền gốc và lãi của các trái phiếu đến hạn do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán đầy đủ, trong đó, lô trái phiếu 6.575 tỷ đồng của SDI Corp vừa được thanh toán đúng hạn vào ngày 16/12 vừa qua. Theo kế hoạch, cuối tháng 12, lô trái phiếu 6.500 tỷ đồng của một doanh nghiệp lớn cũng sẽ được hoàn tất thanh toán.

TCBS đã phân phối 58.759 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp iBond cho khách hàng cá nhân trong 11 tháng đầu năm 2024, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc tăng doanh số bán phản ánh rõ niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với các sản phẩm trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành, đồng thời khẳng định năng lực của Công ty trong việc phát triển kênh đầu tư an toàn, hiệu quả.

Là đơn vị duy nhất sở hữu nền tảng thỏa thuận giao dịch trái phiếu iConnect trên thị trường Việt Nam, TCBS đã tạo ra sự thuận tiện tối đa cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận các sản phẩm trái phiếu có lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn linh hoạt và thanh khoản tối ưu. Doanh số giao dịch qua iConnect đạt gần 15.000 tỷ đồng lũy kế 11 tháng đầu năm 2024 đã đóng góp đáng kể vào việc cải thiện thanh khoản trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Dự kiến trong năm 2025, TCBS sẽ ra mắt phiên bản nâng cấp của công cụ Tư vấn trái phiếu, giúp cá nhân hóa trải nghiệm đầu tư bằng việc tự động đề xuất danh mục trái phiếu phù hợp với nhu cầu, lãi suất hấp dẫn và kỳ hạn linh hoạt. Công cụ này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, mang đến trải nghiệm đầu tư trái phiếu thông minh, tiện lợi và hiệu quả vượt trội cho khách hàng.

Nguồn: HNX, TCBS tổng hợp.

TCBS TIÊN PHONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI BLOCKCHAIN VÀO QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Ngày 22/10/2024, Việt Nam lần đầu tiên ban hành chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối Blockchain theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược đặt mục tiêu xây dựng Hạ tầng chuỗi khối quốc gia, thúc đẩy nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ Blockchain vào các lĩnh vực trọng yếu như tài chính - ngân hàng, giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản số và các dịch vụ công.

Mục tiêu ngay năm 2025, Việt Nam hình thành hệ sinh thái "Blockchain+", đồng thời xây dựng 10 cơ sở nghiên cứu và đào tạo và lựa chọn tối thiểu 1 địa bàn thử nghiệm để tiến tới hình thành mạng lưới quốc gia về chuỗi khối. Đây là bước đi quan trọng tiến đến tầm nhìn năm 2030 Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về ứng dụng công nghệ chuỗi khối.

Đón đầu xu hướng này, TCBS đã ghi dấu ấn tiên phong khi triển khai thành công công nghệ Blockchain vào hoạt động quản lý và giao dịch trái phiếu (Blockchain-enable Bond). Công nghệ này đảm bảo mọi giao dịch trong suốt vòng đời trái phiếu được ghi nhận minh bạch, không thể chỉnh sửa, đồng thời hoạt động như một "kiểm toán" tự động. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể an tâm tuyệt đối khi sở hữu và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên hệ thống TCInvest của TCBS.

Việc ứng dụng Blockchain vào quản lý trái phiếu đã giúp TCBS ghi nhận 100% các trái phiếu chưa niêm yết vào chuỗi khối với tốc độ tối ưu mỗi 1 giây đóng được một Block, cùng khả năng lưu lên đến 600 giao dịch/Block. Nền tảng hệ thống của TCBS luôn trong tâm thế sẵn sàng để đáp ứng sự sôi động của thị trường trái phiếu trong 5 năm tới, khi thị trường tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và những kỳ vọng lớn từ việc sửa đổi Luật Chứng khoán có hiệu lực từ năm 2025.

Năm 2023, TCBS được Hiệp hội Blockchain Việt Nam vinh danh là đơn vị tiên phong ứng dụng trong chuyển đổi số tài chính ngân hàng. Đồng thời, TCBS cũng liên tiếp nhận được các giải thưởng quốc tế uy tín, bao gồm giải thưởng “Ứng dụng công nghệ Blockchain tiên tiến nhất Việt Nam” tại FinanceAsia Country Awards 2023 và “Ứng dụng công nghệ Blockchain sáng tạo nhất Việt Nam” tại Global Business Awards 2024.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS chia sẻ: “TCBS tự hào là đơn vị tiên phong ứng dụng và làm chủ được công nghệ Blockchain sau quá trình tự nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và quản lý gia sản có thể áp dụng công nghệ này một cách hiệu quả, nhằm nâng tầm về quản trị rủi ro, an toàn giao dịch, cũng như tối ưu vận hành và giảm chi phí. Trong tương lai gần, mục tiêu của TCBS không chỉ là áp dụng Blockchain vào các nghiệp vụ hàng ngày, mà còn tiên phong giới thiệu thêm nhiều sản phẩm và giải pháp tài chính chứng khoán sử dụng công nghệ Blockchain đến với khách hàng”.