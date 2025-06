Hợp tác phát triển thị trường carbon và quản lý chất thải tại Việt Nam

Ngày 27/6/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành có buổi tiếp song phương với ông Jeon Jongsoo, Chủ tịch Tập đoàn ECOEYE Hàn Quốc.

ECOEYE là doanh nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc xây dựng và tham gia thị trường tín chỉ carbon, hoạt động mạnh mẽ trong các dự án tái chế nhựa công nghệ cao, tái chế các chất gây hiệu ứng nhà kính và suy giảm tầng ozon. Do đó, cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ECOEYE và cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc chia sẻ kinh nghiệm vận hành thị trường carbon của Hàn Quốc, mở rộng sang các hoạt động tái chế nhựa, rác thải điện tử và bảo vệ tầng ozon.

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CARBON

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định: "Việt Nam và Hàn Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế".

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ sự quan tâm trước năng lực chuyên môn, các hoạt động quốc tế đa dạng và tầm nhìn chiến lược của ECOEYE trong lĩnh vực thị trường carbon và biến đổi khí hậu; đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam hiện đang tập trung vào việc phát triển năng lượng và giải quyết các vấn đề môi trường, và cuối năm nay sẽ đi vào thử nghiệm thị trường tín chỉ carbon.

Thứ trưởng Lê Công Thành: "Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào chương trình quốc tế chống suy giảm tầng ozon của ECOEYE".

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào chương trình quốc tế chống suy giảm tầng ozon của ECOEYE, khi hướng đầu tư của doanh nghiệp phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam, tập trung vào nguyên liệu tái chế để đáp ứng nhu cầu của các thị trường cao cấp.

"Việt Nam cũng đang tăng cường phân loại rác thải tại nguồn, thúc đẩy tái chế và triển khai chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) với vai trò mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Tới đây, vấn đề tái chế, quản lý nhựa và phế thải sẽ được thúc đẩy thông qua hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia", Thứ trưởng Lê Công Thành thông tin; đồng thời đề xuất ECOEYE mở rộng hợp tác sang lĩnh vực rác thải điện tử, và kỳ vọng ECOEYE sẽ đóng vai trò tiên phong trong xây dựng thị trường tái chế tại Việt Nam.

Trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Jeon Jongsoo cho biết ECOEYE là doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính carbon, công nghệ môi trường và phát triển các giải pháp phát thải thấp. Doanh nghiệp này đã triển khai hơn 220 dự án tín chỉ carbon thuộc các cơ chế như CDM, PoA, Korea ETS Offset và KVER, tập trung vào ba lĩnh vực trọng điểm: năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng và quản lý chất thải.

Ông Jeon Jongsoo: "“ECOEYE là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên trên sàn KOSDAQ chuyên về tín chỉ carbon, với mạng lưới dự án tại 15 quốc gia. Hiện tại, ECOEYE chiếm khoảng 40% tổng khối lượng giao dịch tín chỉ carbon trên thị trường Korea ETS".

ECOEYE cũng là đối tác tư vấn chiến lược của Bộ Môi trường Hàn Quốc và nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, SK, Posco và LG Chemical, với năng lực dự báo giá hạn ngạch, tín chỉ carbon và xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn. Hiện tại, ECOEYE chiếm khoảng 40% tổng khối lượng giao dịch tín chỉ carbon trên thị trường Korea ETS, tương đương hơn 25 triệu tấn CO2.

“ECOEYE định hướng phát triển công nghệ và mô hình kinh tế tuần hoàn với trọng tâm là tái chế rác thải nhựa theo phương pháp hóa học, xử lý rác thải điện tử và F-Gas, quản lý rác thải và giảm phát thải trong nông nghiệp và tái sinh tài nguyên. Bên cạnh đó, công ty đặc biệt chú trọng nghiên cứu và thực hiện EPR như một công cụ chính sách then chốt để thúc đẩy tái chế hiệu quả và tăng khả năng thu hồi tài nguyên sau tiêu dùng”, ông Jeon Jongsoo chia sẻ.

CƠ CHẾ TÍN CHỈ CARBON TỪ HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH

Tại Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ecoeye (Ecoeye Co., Ltd.) – doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn ECOEYE đang triển khai hai công nghệ chủ lực: Công nghệ thu hồi và tái chế môi chất lạnh từ thiết bị cũ giúp tái sử dụng như chất nguyên sinh, và công nghệ tách hóa chất từ vật liệu nhựa tổng hợp – giúp phân tách, tái chế riêng biệt các lớp vật liệu trong bạt nhựa, banner hay túi khí.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2025, Ecoeye Co., Ltd đã ký kết Hợp đồng Hợp tác khung với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC). Đây là bước đi quan trọng trong việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai bên trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu, đặc biệt là về phương pháp tái chế môi chất lạnh và phát triển thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam.

Là đơn vị tiên phong phát triển dự án tín chỉ carbon tại Việt Nam, VNEEC đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các bên, cung cấp nền tảng kỹ thuật, chính sách, thị trường nhằm giúp Ecoeye Co., Ltd. triển khai mô hình kinh doanh phù hợp tại Việt Nam.

Đoàn công tác ECOEYE trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam vào sáng 27/6/2025).

Chủ tịch Jeon Jongsoo cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển thị trường carbon hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của hai quốc gia.

Trong những ngày từ 25 - 27/6/2025, Tập đoàn ECOEYE tham dự Triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng – Môi trường (ENTECH Vietnam 2025) tại Hà Nội. ENTECH VIỆT NAM 2025 đã thu hút nhiều công ty hàng đầu Hàn Quốc về xử lý khí thải, tái chế và vật liệu xanh như Lightstar, Ecoeye/Wooritech; SINAENS; KC Cottrell Vietnam; Bando Chain…

Trong khuôn khổ ENTECH Vietnam 2025, Ngày 25/6/2025, Tập đoàn ECOEYE đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường tổ chức thành công Phiên họp đặc biệt dành cho các đối tác trong chuỗi cung ứng môi chất lạnh (F-Gas).

Phiên họp được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp chất làm lạnh, bảo dưỡng thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí (RAC), xử lý chất thải F-Gas tại Việt Nam. Tại phiên họp, các chuyên gia kỹ thuật của ECOEYE đã giới thiệu phương pháp luận và cơ chế tạo tín chỉ carbon từ hoạt động thu hồi và tái chế F-Gas.

Đồng thời, đại diện đến từ công ty GTC Việt Nam và Sunjin Environment (Hàn Quốc) – các đối tác của ECOEYE cũng giới thiệu về công nghệ tái chế môi chất lạnh F-Gas tiên tiến và hiện trạng hoạt động thu hồi tái chế F-gas tại Việt Nam. Đây là công nghệ cho phép thu gom và tái chế hiệu quả môi chất lạnh F-Gas đã qua sử dụng từ các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí. Việc triển khai hệ thống này không chỉ giúp giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, mà còn tạo tiền đề quan trọng để xây dựng các dự án tín chỉ carbon tại Việt Nam.