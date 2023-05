HoSE lên tiếng về việc giao dịch lệch 4 phút trong phiên 8/5

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa có thông báo liên quan tới thời gian giao dịch phiên 8/5/2023.

Theo đó, trong văn bản của HoSE ghi rõ "do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 04 phút nên phiên giao dịch ngày 8/5 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn".



Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch.

Trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường.

Hiện nay Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn.

Được biết, phiên giao dịch hôm nay (8/5) có diễn biến đồng pha với chứng khoán thế giới, VN-Index mở cửa phiên sáng với mức phục hồi tốt, tăng điểm trở lại tiếp cận vùng điểm 1050. Lực cầu tìm đến hầu hết tất cả các nhóm ngành - trong đó, đáng chú ý nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán và dầu khí với mức tăng nổi bật gần 2%. Thanh khoản tiếp tục gia tăng tốt trong phiên chiều, tuy nhiên áp lực bán tại khu vực kháng cự 1050 cũng đã xuất hiện khiến cho đà tăng có phần chững lại.

Tính đến 14 giờ, thanh khoản mua chủ động vẫn được duy trì và chiếm gần 80% tổng thanh khoản thị trường. Tuy thị trường có được phiên phục hồi tốt nhưng khối ngoại vẫn khá thận trọng và bán ròng nhẹ 11 tỷ, tập trung bán CTG, HNG, DIG.



Kết phiên, VN-Index tăng 13.13 điểm, tương đương với 1.26% lên 1053.44. Tương tự, HNX-Index đóng cửa tại 210.92, tăng 3.12 điểm.