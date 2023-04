Chỉ trong một ngày HoSE ra quyết định cảnh báo hàng loạt cổ phiếu

Cụ thể, chỉ trong ngày 19/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định cảnh báo hàng loạt cổ phiếu vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất.

Các cổ phiếu này bao gồm: AGM của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang; HBC của Tập đoàn Hòa Bình; TVB của Chứng khoán Trí Việt; HPX của Tập đoàn Hải Phát; IBC của Apax English; ABS; LDG.

Đối với riêng POM của Thép Pomina, cổ phiếu này đồng thời bị theo dõi ở diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn nhắc nhở hàng chục doanh nghiệp vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Hầu hết những doanh nghiệp nằm trong danh sách này trong nhóm Bất động sản - Xây dựng gồm Tập đoàn Hòa Bình (HBC); Hải Phát Invest (HPX); TGG, LDG, IBC...

Một số doanh nghiệp khác gồm ABS, ADM, AGM, GAB, HAI, TVB, POM. Trong đó, có những doanh nghiệp không có công văn xin gia hạn gồm: ABS, GAB, HAI, HTN, KMR, PLP, TTB, TTE, VNE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, hiện nay đã hết thời hạn nộp báo cáo nhưng vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của các công ty trên, do đó nhắc nhở và đề nghị các doanh nghiệp này khẩn trương công bố thông tin đúng quy định.

Các doanh nghiệp này ngay sau đó đã có văn bản xin chậm công bố báo cáo tài chính với lý do chủ yếu do Covid. Tuy nhiên, HoSE không đồng ý với lý do này vì Covid đã qua từ rất lâu và buộc các doanh nghiệp phải báo cáo về HoSE đúng quy định.

Chậm công bố báo cáo tài chính không phải là chuyện mới trên thị trường chứng khoán, hầu như quý nào, năm nào cũng xuất hiện những doanh nghiệp xin hoãn công bố, chậm công bố, chỉ khác nhau ở số lượng. Song tình trạng lặp đi lặp lại cho thấy dấu hiệu kém minh bạch ở thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đơn cử như tại Vietnam Airlines, những năm gần đây hãng hàng không này liên tục trong tình trạng chậm công bố thông tin dù đã bị nhắc nhở nhiều lần.

Quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP nêu rõ: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hàng năm, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm. Mức phạt này được đánh giá là không "thấm" dẫn đến trường hợp các doanh nghiệp vẫn vi phạm nhiều năm nay.

Những trường hợp chủ động xin gia hạn thời gian công bố thông tin tài chính, dù về pháp lý không bị xử phạt nhưng việc chậm công bố đã đặt ra vấn đề về bất cân xứng thông tin trên thị trường và khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư chậm hơn.