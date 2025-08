Huế mang "hồn di sản” đến triển lãm Quốc gia

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội). Thành phố Huế tham dự triển lãm với chủ đề “Huế – Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”, do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì triển khai. Đây là một trong những hoạt động giới thiệu hình ảnh thành phố Huế gắn với giá trị di sản, hướng đến mô hình phát triển đô thị hiện đại trên nền tảng văn hóa truyền thống.

Không gian triển lãm của Huế có diện tích hơn 600m2, được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, kết hợp yếu tố nghệ thuật và bản sắc văn hóa. Nội dung trưng bày gồm các khu vực triển lãm ảnh thành tựu kinh tế - xã hội, không gian “Huế – thành phố di sản”, “Huế – Kinh đô áo dài”, khu trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và sản phẩm OCOP, cùng khu vực giới thiệu mô hình đô thị thông minh, phát triển xanh.

Khu vực đầu tiên là triển lãm ảnh “Huế – từ đô thị cổ đến hiện đại”, giới thiệu tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất kinh kỳ hơn 700 năm. Hình ảnh các công trình như Kinh thành, Hoàng thành, Tử cấm thành, lăng tẩm triều Nguyễn, cùng lễ hội truyền thống, âm nhạc cung đình và nhà vườn Huế sẽ được giới thiệu sinh động.

Không gian “Huế – thành phố di sản” khắc họa hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản của thành phố Huế. Nội dung tập trung vào việc giới thiệu 8 di sản văn hóa được UNESCO vinh danh, thuộc 3 loại hình: di sản vật thể, di sản phi vật thể và di sản tư liệu. Các tư liệu, hiện vật và mô hình trưng bày được xây dựng theo hướng tương tác, giúp khách tham quan có thể tiếp cận di sản một cách trực quan và sinh động.

Bên cạnh đó, khu vực “Huế – Kinh đô áo dài Việt Nam” giới thiệu bộ sưu tập áo dài truyền thống qua các thời kỳ, trong đó có áo dài ngũ thân cổ điển và các thiết kế hiện đại mang dấu ấn Huế. Không gian này tích hợp hoạt động trải nghiệm, trình diễn, mặc thử áo dài và chụp ảnh lưu niệm dành cho khách tham quan.

Tại khu vực nghề thủ công truyền thống và sản phẩm OCOP, các nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn kỹ thuật làm hoa giấy Thanh Tiên, làm nón lá, thêu truyền thống. Khách tham quan có thể thực hành các công đoạn, tìm hiểu sự tỉ mỉ và sáng tạo của người thợ. Nhiều sản phẩm đặc trưng như trà sen Huế, bánh ngũ sắc, phấn nụ, mây tre Bao La... cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu đến công chúng và khách tham quan.

Với thông điệp “Huế – Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”, thành phố Huế kỳ vọng tạo dấu ấn đậm nét tại triển lãm quốc gia. Sự kiện là cơ hội để giới thiệu hình ảnh Huế trong tiến trình phát triển, từ một đô thị cổ với bề dày di sản văn hóa, đến một thành phố đang chuyển mình theo hướng thông minh và bền vững.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện có quy mô quốc gia và quốc tế, do Chính phủ chỉ đạo thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực. Triển lãm tập trung trưng bày các thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực như công nghiệp, công nghệ, nông nghiệp, thương mại, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngoài ra, sự kiện cũng là dịp để giới thiệu truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử của dân tộc, sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc anh em, các tài nguyên đặc sản của ba miền và các công trình kiến trúc tiêu biểu xưa và nay trên cả nước. Trong tổng thể đó, thành phố Huế góp phần thể hiện giá trị nổi bật của một đô thị di sản, với sự kết hợp giữa bảo tồn và đổi mới trong quá trình phát triển.