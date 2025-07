Hưng Yên đón dự án bán lẻ 429 tỷ đồng sau sáp nhập tỉnh

Ngày 16/7/2025, Trung tâm thương mại dịch vụ GO! Hưng Yên của tập đoàn Central Retail Việt Nam đã chính thức được đưa vào hoạt động tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Đây là thành viên thứ 43 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Central Retail Việt Nam, có tổng diện tích 16.000 m2, với tổng mức đầu tư 429 tỷ đồng,

GO! Hưng Yên được xây dựng theo mô hình Trung tâm thương mại đa tiện ích bao gồm: Mua Sắm – Ăn Uống – Học Tập – Vui Chơi – Phát Triển Bền Vững, cùng với Đại Siêu Thị GO! Hypermarket và hơn 50 thương hiệu uy tín từ các ngành hàng khác nhau.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, chia sẻ sự kiện khai trương Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên là một dấu mốc quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa về mặt ngoại giao kinh tế, mà còn góp phần vào sự phát triển thương mại dịch vụ, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

“Trung tâm thương mại GO! không chỉ là một địa điểm mua sắm, mà còn là nơi cung cấp nhiều mặt hàng, dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Nghĩa chia sẻ; đồng thời nhấn mạnh sự có mặt của Trung tâm thương mại GO! cũng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề liên quan và đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

"Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi theo qui định của pháp luật để Trung tâm thương mại GO! Hưng Yên hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững”, ông Nghĩa khẳng định.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết GO! Hưng Yên là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cho người dân tỉnh Hưng Yên và vùng lân cận trải nghiệm mua sắm với chất lượng cao nhất, thông qua mô hình “Ăn uống – Vui chơi - Mua sắm - Học tập và Phát triển bền vững”.

"Tại GO! Hưng Yên, chúng tôi mong muốn tạo ra trải nghiệm “một điểm đến” hoàn chỉnh, kết hợp việc cung cấp thực phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, áp dụng chiến lược “luôn rẻ hơn 5% so với giá thấp nhất”. Điều này không chỉ giúp ích cho cộng đồng, mà còn thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước hiện đại hóa ngành bán lẻ ở địa phương”, ông Olivier Langlet nhấn mạnh.

Báo cáo của Sở Tài chính Hưng Yên, cho thấy trước khi hợp nhất, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình đều đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) của tỉnh Hưng Yên trước khi hợp nhất tăng 9%. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với tổng vốn đầu tư, cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong kỳ 103.312 tỷ đồng và 593,8 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 29/6/2025 đạt 44.963 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán giao cả năm.

Đối với tỉnh Thái Bình, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước đạt 36.154 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 105.954 tỷ đồng, tăng 14,01% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 28.928 tỷ đồng, đạt 127% dự toán, tăng 113,6% so với cùng kỳ năm 2024, cao nhất từ trước đến nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thái Bình và Hưng Yên trước sáp nhập đã có tổng thu ngân sách gần 74.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập khả năng cao sẽ vượt mốc 100.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Theo thông tin tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hưng Yên ngày 15/7, việc đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 6 tháng cuối năm 2025 của tỉnh là hoàn toàn có cơ sở và có khả năng hoàn thành.

Trung tâm thương mại GO! tại Hưng Yên chính thức đưa vào vận hành đã tạo thêm việc làm mới cho 400 lao động, phần lớn là người dân địa phương; đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang đóng quân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.