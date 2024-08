Hướng tới dấu mốc 30 năm thành lập, The Landmark cam kết giữ vững chất lượng với đẳng cấp vượt trội

Tháng 12 năm nay, sẽ đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập The Landmark với niềm tự hào về chất lượng dịch vụ xuất sắc trong suốt những năm qua và cam kết tiếp tục duy trì thành tích này trong thời gian tới.

Trong suốt ba thập kỷ, The Landmark đã thiết lập các tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng quản lý tại Tp.HCM. Tọa lạc tại khu trung tâm sầm uất nhất quận 1, The Landmark mang đến một sự kết hợp độc đáo giữa phong cách sống sang trọng cùng với tầm nhìn ra sông và thành phố.

The Landmark là tổ hợp văn phòng và căn hộ dịch vụ chuẩn quốc tế đầu tiên tại Tp.HCM và vẫn luôn giữ vững vị trí tiên phong trong lĩnh vực này cho đến ngày nay bởi niềm tin của các công ty, tập đoàn đa quốc gia và khách hàng quốc tế cùng dịch vụ chất lượng cao của tòa nhà.

Tọa lạc tại số 5B đường Tôn Đức Thắng, quận 1 với diện tích 20.000 mét vuông, The Landmark là công ty liên doanh giữa tập đoàn quản lý khách sạn Hong Kong & Shanghai Hotels và Công ty Dịch vụ Đối ngoại của Bộ Quốc Phòng. Tập đoàn Hong Kong & Shanghai Hotels cũng sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp thương hiệu Peninsula và điều hành một số tòa nhà sang trọng uy tín trên thế giới.

The Landmark tự hào có 64 căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi và trang nhã bao gồm phòng studio, căn hộ một, hai và ba phòng ngủ. Tòa nhà cũng cung cấp hơn 10.000 m2 không gian văn phòng chất lượng và duy trì mối quan hệ bền vững với các khách thuê lâu năm.

Mặc dù được xây dựng từ năm 1994, The Landmark vẫn tiếp tục phát triễn và duy trì sự năng động. Tòa nhà và các tiện nghi liên tục được bảo trì và nâng cấp. Hơn nữa, ban quản lý luôn đảm bảo tất cả nhân viên được nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

The Landmark giữ được đội ngũ nhân viên với tỷ lệ luân chuyển nhân sự rất thấp. Khoảng một phần ba số nhân viên đã gắn bó với The Landmark từ khi mở cửa. Họ rất giàu kinh nghiệm và hiểu cách thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Dịch vụ khách hàng luôn là trọng tâm của các chương trình đào tạo nhân viên.

Các chương trình xây dựng đội nhóm khuyến khích các nhân viên hiếu khách làm việc cùng nhau một cách hòa hợp. Đối với The Landmark, nhân viên chính là người tạo nên thành công. Tập trung vào bản chất của sự đoàn kết giúp tạo ra bầu không khí tích cực cho cả nhân viên và các khách hàng.

The Landmark đã xây dựng được danh tiếng đáng nể nhờ sự tận tâm với các hoạt động từ thiện. Các nhân viên thường xuyên tham gia các chương trình Trách nhiệm doanh nghiệp và Phát triển bền vững (CRS) để đóng góp cho xã hội. Họ đến thăm các trại trẻ mồ côi và gây quỹ cho những người kém may mắn. Đoàn kết là phương châm mạnh mẽ nhất của The Landmark. Các nhân viên cũng quyên góp và gây quỹ hỗ trợ cho đồng nghiệp của mình trong những lúc cần thiết như bệnh hiểm nghèo hoặc thương tích nghiêm trọng.

Sau 30 năm, The Landmark vẫn tự hào duy trì vị thế của mình trong một thị trường ngày càng cạnh tranh. Sự tự hào và niềm tin mạnh mẽ vào thương hiệu Peninsula cùng sự tận tâm với chất lượng đã giúp The Landmark giữ vững vị thế của mình. The Landmark hướng đến mục tiêu tăng trưởng hơn nữa bằng việc hợp tác với tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương.

The Landmark thích sự cạnh tranh vì nó buộc mọi người phải duy trì các tiêu chuẩn của mình và luôn đổi mới và năng động khi bước vào một giai đoạn mới trong hoạt động kinh doanh của mình. The Landmark sẽ không bao giờ thỏa hiệp trong việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao nhất và đảm bảo sự thoải mái cho khách hàng.