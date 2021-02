IDJ phát hành 1,6 triệu cổ phiếu ESOP cho 7 lãnh đạo cấp cao

Công ty Cổ phần IDJ Việt Nam (IDJ) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình mua cổ phiếu ESOP.

Mục đích của đợt phát hành nhằm tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài, chia sẻ thành công với công ty thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội sở hữu cổ phần. Số lượng cổ phiếu chào bán 1,63 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá thị trường của IDJ đang được giao dịch mức 16.000 đồng, cao hơn 60% so với giá phát hành. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Danh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP gồm 7 lãnh đạo cấp cao của Công ty Cổ phần IDJ Việt Nam.

Trước đó, hồi cuối năm 2020, HĐQT IDJ cũng thông qua việc phát hành 32,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), tăng vốn lên 652 tỷ đồng. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị huy động là 326 tỷ đồng. Lượng vốn này dùng để nâng cao năng lực tài chính, huy động vốn đầu tư dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né (200 tỷ đồng) và dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn (70 tỷ đồng). Còn lại 56 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phiếu đã thực hiện quyền mua đạt 28,89 triệu cổ phiếu, còn lại 3,7 triệu cổ phiếu chưa thực hiện quyền mua và được IDJ tiếp tục chào mua cho nhà đầu tư khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nghị quyết ngày 22/2 thông qua danh sách 6 nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Mai Thúy Vân, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Đạt, Lê Thu Hương, Phạm Thị Đức Việt.

Báo cáo tài chính quý 4/2020 của IDJ ghi nhận doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 50,2 tỷ đồng, giảm gần trăm tỷ đồng tương ứng mức giảm 65,4% so với quý 4/2019 trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí giá vốn lên đến 73%, dẫn đến lợi nhuận gộp thu về tăng 63% lên 13,2 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 8,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 759 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái, toàn bộ đến từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, thuế, quý 4 IDJ báo lãi sau thuế 17,6 tỷ đồng, tăng cao gấp 4 lần so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019. Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 410,7 tỷ đồng, tăng 8,6% và lợi nhuận trước thuế đạt 99,5 tỷ đồng, tăng cao gấp 2,7 lần so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ lên 78,8 tỷ đồng.

Ngày 15/4 tới đây, IDJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ gồm báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2020, kế hoạch năm 2021, thông qua phương án tăng vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động…

Trên thị trường chứng khoán, IDJ đang được mua bán xung quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu, tăng 14% so với thời điểm cuối năm 2020.