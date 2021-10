Chính thức đi vào vận hành từ tháng 9/2020, sau một năm hoạt động, trung tâm IOC Bình Phước đã thực sự phát huy hiệu quả của một “bộ não số”, là nền tảng cốt lõi trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, trung tâm IOC đã đảm bảo cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh. Với sự phối hợp chặt chẽ của Tập đoàn VNPT, IOC Bình Phước vươn lên trở thành hệ thống kết nối thông tin hiện đại, đảm nhiệm nhiều trọng trách đặc biệt.

IOC BÌNH PHƯỚC, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, BIẾN ĐỔI LINH HOẠT

IOC Bình Phước được đánh giá là Trung tâm điều hành thông minh được xây dựng trên nền tảng các công nghệ hiện đại như: Trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu không gian địa lý (GIS), điện toán đám mây (Cloud), các phần mềm chuyên dụng của Microsoft để xây dựng Dashboard…

Hiện, IOC Bình Phước đã kết nối, chia sẻ các hệ thống gồm: Hệ thống điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội; Hệ thống tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Bình Phước; Hệ thống EOC (các tổng đài 113, 115, 115); Hệ thống thống kê được nguồn lực của hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh; hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế; Hệ thống thực hiện giám sát an toàn, an ninh mạng; Hệ thống lắng nghe mạng xã hội; Hệ thống thông tin địa lý GIS hỗ trợ quản lý nguồn tài nguyên đất, hệ thống qui hoạch, hạ tầng kỹ thuật trên toàn tỉnh một cách thống nhất; Hệ thống Camera an ninh và giao thông.

IOC Bình Phước đã đảm bảo tính cập nhật thông tin, kết nối liên thông dữ liệu ở các hệ thống cốt lõi. Điển hình như, Hệ thống điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội đã được kết nối tự động với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, thực hiện tổng hợp thống kê số liệu của 24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội trọng tâm của Tỉnh, cập nhật số liệu báo cáo hàng ngày, hàng tháng về tình hình thu-chi ngân sách nhà nước.

Trong lĩnh vực y tế, hệ thống trên IOC Bình Phước đã kết nối cập nhật trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế thường xuyên (theo ngày, tháng), qua đó theo dõi được tình hình khám chữa bệnh; tình hình khám chữa bệnh theo cơ sở y tế; tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, phân tích đánh giá hiệu suất của tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; tình hình thiếu bác sĩ….

Trong lĩnh vực giáo dục, thông tin tống kê về nguồn lực của hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh như: Tổng số giáo viên, Tổng số học sinh, Tổng số trường học; trường chuẩn quốc gia, tình hình thiếu phòng học, giáo viên…. được lấy tự động từ việc kết nối với phần mềm VnEdu đã được triển khai trên tất cả các trường trên địa bàn tỉnh để tổng hợp về IOC Bình Phước.

Ngoài các nhiệm vụ được triển khai, theo dõi thường xuyên bên trên, IOC Bình Phước đã phối hợp hướng dẫn sở y tế trong việc cập nhật số liệu lên bản đồ antoancovid.vn; Cập nhật theo dõi tình hình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp năm 2021-2016; theo dõi tình hình thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và năm 2021.

IOC PHÁT HUY HIỆU QUẢ PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước diễn biến của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ cho công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu, tỉnh Bình Phước đã sử dụng tối đa năng lực tổng hợp, phân tích dữ liệu của IOC Bình Phước để phục vụ điều hành, chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương.

Để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho toàn bộ người dân Bình Phước về tình hình dịch bệnh, hệ thống bản đồ số dich tễ Covid-19 đã nhanh chóng được triển khai và cập nhật đầy đủ thông tin các ca nhiễm, nghi nhiễm (F0, F1, F2); các vùng, khu vực cách ly; vị trí chốt kiểm soát; công bố các địa bàn hành chính nguy cơ cao,… được trung tâm IOC cập nhật theo thời gian thực. Thông tin chính thức , tin cậy và được công khai minh bạch giúp người dân hiểu rõ và yên tâm phối hợp cùng Chính quyền tỉnh kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đồng thời, toàn bộ thông tin và dữ liệu được phân tích một cách nhanh chóng, sâu sắc và đa chiều thông qua hệ thống bảng điều hành (dashboard) tại trung tâm IOC để giúp lãnh đạo tỉnh thấy ngay bức tranh toàn cảnh về tình hình dịch bệnh, số liệu được biễu diễn trực quan với mức độ phân tích cao thông qua biểu đồ để thấy rõ sự biến động tăng giảm về số ca dương tính, ca tử vong, ca bình phục, tiêm chủng… mức độ phân bố các ca nhiễm, phân bố vùng nguy cơ cao với phạm vi nhỏ nhất, các vùng xanh,… được thể hiện trên bản đồ số của tỉnh.

Trung tâm IOC cung cấp toàn bộ số liệu “nóng” trên nền tảng thiết bị di động ((IOC APP) để giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt ngay tình hình diễn biến của dịch bệnh và có thể chỉ đạo kịp thời, tại mọi nơi, mọi lúc.

Ngoài ra, Trung tâm IOC cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kết hợp nhằm tăng hiệu quả phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông qua hệ thống camera nhiệt độ, camera trong các khu cách ly, khu phong tỏa, tình hình người ra vào tỉnh đi qua chốt kiểm dịch, hoạt động trong các khu cách ly, khu phong tỏa được cập nhật thường xuyên trên bảng theo dõi hiển thị tại trung tâm IOC đã giúp kiểm soát chặt chẽ, chi tiết từng khu vực.

Tổng đài đa kênh 1022 tại trung tâm IOC đã phát huy hiệu quả cao trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh nhạy, giúp ích cho chính quyền địa phương phản ứng tức thời mọi tình huống phức tạp của dịch bệnh và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn, hỗ trợ người dân.

Tất cả những thông tin, dữ liệu được cập nhật trên trung tâm IOC là một trong nguồn thông tin chính thức và tin cậy để phục vụ lãnh đạo Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tỉnh trong công tác giám sát, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế một cách hiệu quả nhất.

Đến thời điểm này, tỉnh Bình Phước được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xếp vào nhóm những tỉnh, thành kiểm soát tốt dịch bệnh. Vì vậy, tại cuộc họp tổ chức cuối tháng 9 mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã đưa ra các phương án để chuẩn bị cho lộ trình trở lại “bình thường mới” với mục tiêu phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, đi đôi với khôi phục kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội.

Thông tin, dữ liệu về tình hình dịch bệnh được cập nhật kịp thời, chính xác là yếu tố quan trọng để giúp công tác điều hành, chỉ đạo phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, VNPT đã kết hợp đồng thời các giải pháp công nghệ nhằm phát hiện, truy vết và kiểm soát được ngắn hơn 2 ngày (chu kỳ lây nhiễm của biến chủng Delta chỉ 2 ngày), đặt mục tiêu trong vài giờ để đạt mục tiêu: Xác định, khoanh và kiểm soát “vùng đỏ”, “vùng vàng” với không gian tối thiểu nhất có thể (nhà, ngõ, xóm, tổ,…) để phong tỏa; đồng thời giúp nhận diện “Hộ kinh doanh xanh”, “Doanh nghiệp xanh”, “Cá nhân xanh” và “Tổ dân phố xanh” nhằm mục tiêu khôi phục kinh tế trong thời gian tới.

Bằng việc tận dụng linh hoạt các thành phần công nghệ tích hợp trong trung tâm IOC, với sự hợp tác của VNPT, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ, kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có trong đề phòng, phát hiện, kiểm soát, khoanh vùng… giúp người dân thuận lợi và an tâm thực hiện các chính sách phòng chống dịch của Chính phủ.