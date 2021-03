Kênh đào Suez vẫn tắc, hàng chục tàu chở hàng không thể đi qua

Hàng chục con tàu chở hàng hóa từ dầu thô tới hàng tiêu dùng không thể di chuyển qua kênh đào Suez do bị ngáng đường bởi một tàu container khổng lồ mắc kẹt. Các nguồn tin tiết lộ với hãng tin Reuters các công ty vận tải có thể phải chuyển hướng tàu đi vòng qua châu Phi nếu sự tắc nghẽn này kéo dài thêm 24 tiếng đồng hồ.

Các nỗ lực vẫn đang diễn ra nhằm giải phóng con tàu Ever Given dài 400 mét và có tải trọng 224.000 tấn khỏi tình trạng bị kẹt. Con tàu này bị mắc kẹt từ buổi sáng ngày thứ Ba (23/3) theo giờ địa phương do không thể đánh lái trong điều kiện gió lớn và bão cát.

Nguồn tin trong ngành vận tải biển nói rằng việc tàu Ever Given mắc kẹt đã chặn đứng hoạt động di chuyển của tàu bè qua kênh đào Suez - một trong những tuyến vận tải biển huyết mạc của thế giới và là con đường trên biển ngắn nhất giữa châu Á và châu Âu.

Công ty Kpler nói rằng hơn 20 tàu chở dầu mang theo dầu thô và các sản phẩm lọc hóa bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn này.

Kênh đào Suez cũng là một tuyến đường chủ chốt của những con tàu chở khí hóa lỏng, và sự tắc nghẽn đang diễn ra cũng làm mắc kẹt 7 tàu chở khí hóa lỏng - theo thông tin từ Refinitiv. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài có thể ảnh hưởng mạnh đến giá khí hỏa lỏng và khí đốt tại thị trường châu Âu.

Chưa kể, còn có 13 con tàu container khác đang neo đậu xung quanh khu vực Suez và ít nhất hai tàu khác đang chờ ngoài Địa Trung Hải. Tất cả những tàu này đều không thể lên đường nếu tình trạng tắc nghẽn tiếp diễn.

Hãng tàu container lớn nhất thế giới A.P. Moller Maersk nói rằng 7 tàu của hãng đang ảnh hưởng, và cho biết thêm "4 tàu trong số này bị nghẽn trong kênh Suez và những tàu còn lại đang chuẩn bị đi vào con kênh đào".

Cũng theo các nguồn tin trong ngành vận tải biển, tắc nghẽn kéo dài trên kênh Suez có thể buộc tàu bè phải chuyển hướng để đi vòng qua châu Phi, và hành trình sẽ phải kéo dài thêm 1 tuần.

"24 giờ tiếp theo là rất quan trọng trong việc quyết định ảnh hưởng dài hạn của sự cố này", chuyên gia chuỗi cung ứng quốc tế Chris Evans thuộc Colliers phát biểu. "Nếu tắc nghẽn kéo dài, có thể Mũi Hảo Vọng sẽ trở thành một tuyến đường thay thế để hoạt động vận tải tiếp tục diễn ra".

Những gián đoạn do đại dịch Covid-19 gây ra và sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu đối với hàng hóa bán lẻ đã dẫn tới nhiều nút thắt hậu cần lớn, cả về nguồn cung hàng hóa và tàu chở hàng, trong những tháng gần đây.

"Với chuỗi cung ứng Á-Âu vốn đã bị kéo căng, vụ tắc nghẽn ở kênh Suez xảy ra vào một thời điểm không thể tệ hơn", chuyên gia Greg Knowler thuộc IHS Markit phát biểu. "Các hãng vận tải biển đã phải sử dụng hết tàu bè để phục vụ nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của châu Âu và Anh. Sự tắc nghẽn ở Suez sẽ gây tê liệt dòng chảy hàng hóa này".