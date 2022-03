Khách hàng ấn tượng với lễ ra mắt khu rừng băng tuyết Phú Quốc

Hơn 600 khách dự Lễ ra mắt Khu rừng băng tuyết tại Meyhomes Capital Phú Quốc đã được thiết đãi một “bữa tiệc” thịnh soạn về âm nhạc và công nghệ trình diễn ánh sáng, 3D mapping, thực tế ảo... Đó cũng là sự gợi mở về giải pháp công nghệ sẽ được triển khai vào thực tế dự án.

TRẢI NGHIỆM "BỮA TIỆC" CÔNG NGHỆ THỊNH SOẠN

Thông tin chủ đầu tư Meyhomes Capital Phú Quốc - Tập đoàn Tân Á Đại Thành sẽ hợp tác cùng Daewoo E&C triển khai khu phố Hàn Quốc sôi động đêm ngày và khu rừng băng tuyết “có một không hai” tại Phú Quốc được công bố gần đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư.

Vì vậy sự kiện ra mắt công trình độc đáo này đã thu hút số lượng lớn khách hàng tham dự. Số khách thực tế đã tâng gấp đôi so với số khách mời ban đầu của ban tổ chức. Điều đó cũng cho thấy “sức nóng” đặc biệt của dự án.

Với chủ đề Frozen Light, sự kiện ra mắt tạo ra một hành trình trải nghiệm đặc biệt, giúp khách hàng có được cảm nhận chân thức nhất về khu rừng băng tuyết sẽ được triển khai tại Meyhomes Capital Phú Quốc. Ngay khi bước vào khu vực check - in, khách hàng đã có cảm giác như vừa đặt chân đến vùng cực giá băng với tiếng nhạc truyền thống của người Eskimo, hiệu ứng âm thanh mô phỏng tiếng gió thổi và những mô hình mang tính biểu tượng của 2 miền cực như: tuyết trắng, các loài cây lá kim và mô hình các loài động vật như gấu bắc cực, chim cánh cụt…

Đặc biệt, nhờ công nghệ thực tế ảo áp dụng cho việc chụp ảnh, người trải nghiệm sau khi quét mã QR Code sẽ sở hữu toàn bộ các frame hình của khu rừng băng tuyết (bối cảnh, các loài động vật Bắc – Nam cực…). Sau khi chụp, bức ảnh sẽ tự động được đặt trong các frame đó, chủ nhân có thể dễ dàng thay frame cho bức ảnh để tạo ra các bức ảnh sinh động khác nhau.

Sự kiện được mở màn bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với phần trình diễn công nghệ ánh sáng kết hợp 3D Mapping với chủ đề “Ánh sáng rừng băng”. Từ Bắc cực xa xôi, một tảng băng khổng lồ từ từ trôi về miền nhiệt đới. Đến Phú Quốc, vì thấy yêu mảnh đất này, nó đã hóa thân thành khu rừng băng tuyết.

Từ đây câu chuyện về nhịp sống ôn đới giữa miền nhiệt đới được tái hiện trên tảng băng mô hình này. Hình ảnh 3D tái hiện cuộc hội ngộ của chim cánh cụt Nam cực, Gấu Bắc cực và những chú voi, ngựa, linh dương… châu Á. Sự tái hiện khung cảnh miền ôn đới bằng công nghệ ánh sáng và các mô hình 3D nổi có thể chuyển động cũng là những gợi mở ban đầu cho khách hàng về khu rừng băng tuyết sẽ triển khai thực tế tại dự án sau này.

Khu rừng băng tuyết là gia đình, là “nơi hội ngộ” thú vị của các loài động vật Bắc cực, Nam cực và cả miền nhiệt đới.

Bất ngờ bước ra từ tảng băng kỳ ảo đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm xuất hiện trong vai trò là một “nữ hoàng băng giá”, môt sứ giả của miền ôn đới đến chương trình và gửi tới khách dự sự kiện những ca khúc mang âm hưởng của miền giá lạnh như: Tuyết rơi mùa hè, Let’s go, Still in love with you… Giọng ca giàu nội lực cùng sự “hóa thân” độc đáo của nữ ca sĩ không chỉ tạo ra bất ngờ cho khán giả mà còn giúp họ yêu hơn miền ôn đới diệu kỳ tại “thiên đường nhiệt đới” Phú Quốc.

Trong vai trò “Nữ hoàng băng giá” ca sĩ Võ Hạ Trâm đã mang cảm hứng của miền tuyết trắng về với “thiên đường nhiệt đới” Phú Quốc.

KHU RỪNG BĂNG TUYẾT TẠI PHÚ QUỐC LẦN ĐẦU "LỘ DIỆN"

Tiếp nối chủ đề xuyên suốt chương trình - Frozen Light, phần trình bày của đơn vị quy hoạch kiến trúc DarkHorse được thực hiện online, bài thuyết trình dự án Meyhomes Capital Phú Quốc của Giám đốc kinh doanh được thực hiện trên nền tảng công nghệ 3D và thực tế ảo, đưa khách hàng đến gần hơn với dự án. Tâm điểm của sự kiện là bài thuyết trình ông Yu Byoung Won - Tổng giám đốc công ty TNHH Tân Á Đại Thành - Daewoo E&C về khu rừng băng tuyết.

Ông Yu Byoung Won, đại diện Daewoo E&C cho biết: Khu rừng băng tuyết là công trình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao về hiệu ứng ánh sáng do Daewoo E&C nghiên cứu phát triển. Công trình có trải dài 350m, diện tích 15.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 5 triệu USD với các không gian trải nghiệm chính: Quả cầu tuyết khổng lồ có vai trò như cánh cổng dẫn vào khu rừng băng, khuôn viên tảng băng trôi, con đường tuyết rơi mùa hè...

Nhờ công nghệ tạo tuyết và hiệu ứng ánh sáng huyền ảo… du khách có thể chạm vào tuyết, hứng tuyết rơi từ trên cao, nô đùa trong tuyết… Công nghệ đặc biệt giúp du khách có thể tương tác với các con vật như gấu bắc cực, chim cánh cụt, voi, ngựa, linh dương… bằng cách cho chúng ăn, chạm tay vào chúng…

Cũng tại sự kiện, để tri ân khách hàng đã đặt niềm tin vào Meyhomes Capital Phú Quốc, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm trúng thưởng và dành tặng 8 khách hàng may mắn mỗi người một chỉ vàng SJC.