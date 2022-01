Khách quốc tế có thể đạt 8 triệu năm nay song phải đến 2023 các hãng bay mới hồi phục

Ngành hàng không hoạt động kém khả quan hơn rất nhiều so với chỉ số VN-Index, do tổng vốn hóa thị trường của ngành đi ngang trong năm, theo SSI Research. Các hạn chế do ảnh hưởng của Covid-19 là yếu tố chính dẫn đến hoạt động kém khả quan của ngành. Các cổ phiếu có diễn biến giá khả quan nhất bao gồm: NCT (+28%) và SCS (+24%). Các cổ phiếu có diễn biến giá kém khả quan bao gồm: AST (-8%) và VJC (-1%).

Đánh giá về triển vọng cổ phiếu ngành hàng không trong năm 2022, SSI Research cho rằng, các ca nhiễn Covid-19 vẫn có thể tăng lên, nhưng cách xử lý đối với dịch Covid-19 đang thay đổi từ hướng đại dịch sang một bệnh đặc hữu. Trong đại dịch, các đợt bùng phát vẫn sẽ xảy ra nhưng sẽ ngày càng thu hẹp theo thời gian, với tỷ lệ nhập viện/tử vong thấp.

Do đó, kỳ vọng các biện pháp hạn chế của Chính phủ sẽ giảm dần. Điều đó cho thấy, tâm lý cẩn trọng vẫn là một trở ngại cần vượt qua đối với các chuyến bay đường dài, đặc biệt là khi xuất hiện các biến thể mới.

Các triển vọng tích cực gồm, năm 2022, sản lượng hành khách nội địa của Việt Nam ước đạt 70% mức trước dịch Covid từ 40% trong năm 2021, trong khi sản lượng hành khách quốc tế ước đạt 20% mức trước Covid từ 0% trong năm 2021. Cụ thể, giả định lượng hành khách nội địa đạt 52 triệu lượt tăng 75% so với cùng kỳ, lượng hành khách quốc tế đạt 8 triệu hành khách trong năm 2022.

Trung tâm phân tích nghiên cứu của Chứng khoán SSI cũng kỳ vọng sự phục hồi hoàn toàn về mức trước Covid đối với lượng hành khách nội địa trong năm 2023 và đối với hành khách quốc tế trong năm 2024, phù hợp với dự báo của IATA về lượng hành khách toàn cầu sau đại dịch.

Các giả định dựa trên thời hạn hiện tại của Chính phủ đối với việc mở lại đường bay quốc tế, các chuyến bay quốc tế chỉ được mở hoàn toàn từ nửa cuối năm 2022 và nhu cầu đi lại quốc tế có thể phục hồi dần cho đến cuối năm 2023 do vẫn còn sự khác biệt trong chính sách biên giới/các biện pháp kiểm dịch giữa các quốc gia.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, hàng hóa hàng không có thể vẫn ghi nhận kết quả khả quan khi chuỗi logistic container vẫn bị gián đoạn và nguồn cung không đáp ứng đủ, đi cùng với các hoạt động làm đầy hàng tồn kho của các nhà bán lẻ trên thế giới. Đặc biệt là nửa đầu năm 2022, ước tính sản lượng hàng hóa hàng không vẫn được hưởng lợi từ nhu cầu cao do các nhà bán lẻ tích trữ hàng tồn kho hiện đang ở mức thấp trong lịch sử.

Tăng trưởng trong Quý 3 cũng có thể vẫn tốt do hiệu ứng cơ bản thấp và trở về mức bình thường vào thời điểm Quý 4/2022.

Tuy vậy, tình trạng dư cung trên thị trường hàng không vẫn còn tiếp diễn, gây áp lực giảm giá vé và hiệu suất. Ước tính hệ số tải và hiệu suất thấp trong giai đoạn phục hồi ban đầu như ở các quốc gia khác và điều này sẽ không khác ở thị trường Việt Nam trong năm 2022, vì nguồn cung máy bay dư thừa và nhu cầu yếu sẽ là trọng điểm cho đến các các giai đoạn phục hồi sau đó, từ năm 2023 trở đi.

Đồ hoạ: K.L.

Tóm lại, theo SSI Research, lợi nhuận hồi phục gần như là điều chắc chắn trong năm 2022, nhưng có thể không đạt kết quả quá khả quan trong nửa đầu năm 2022, vì việc mở cửa trở lại biên giới vẫn cần được quan sát sau khi thử nghiệm trong vài tháng đầu năm 2022.

Đối với cả sân bay và hãng hàng không, hành khách quốc tế chiếm một phần lớn lợi nhuận. Vì các chuyến bay quốc tế sẽ được nối lại theo từng giai đoạn với các giai đoạn thử nghiệm trong nửa đầu năm 2022, nên khả năng mở cửa trở lại toàn bộ chỉ được thực hiện trong nửa cuối năm 2022. Đồng thời, không có sự bùng nổ mạnh mẽ về sản lượng nội địa như được quan sát trong nửa đầu năm 2021, vì khi đó các ca nhiễm hàng ngày có thể gần bằng 0 và hầu hết các ca nhiễm đều được cách ly.

Với nửa cuối năm 2022 sẽ chứng kiến sự phục hồi lợi nhuận mạnh mẽ hơn, do hoàn tất mũi tiêm tăng cường đầu tiên; biên giới mở lại rộng hơn ở cả Việt Nam và các nước khác; hiệu suất/hệ số tải tốt hơn trong mùa lễ; và giá nhiên liệu bay thấp hơn so với nửa cuối năm 2021.

Đối với cá công ty sân bay như ACV và AST, SSI Research kỳ vọng triển vọng lợi nhuận mạnh bắt đầu từ nửa cuối năm 2022 vì hành khách quốc tế có thể sẽ chiếm phần lớn lợi nhuận cao như những năm trước dịch Covid gần đây. Đối với các hãng hàng không, kỳ vọng hệ số tải và hiệu suất thấp sẽ cản trở sự phục hồi lợi nhuận trong năm 2022 và các nhà đầu tư có thể kỳ vọng mức tăng trưởng có ý nghĩa hơn trong năm 2023.