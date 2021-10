Khám phá tiêu chuẩn bàn giao cao cấp của The Holiday Ha Long

Sở hữu vị trí đắc địa, thu trọn cảnh quan thiên nhiên vịnh biển và bình minh tuyệt đẹp, The Holiday Ha Long là điểm đến của những tâm hồn duy mỹ, yêu cái đẹp và sự tinh tế. Không chỉ sở hữu món quà thiên nhiên ban tặng, dự án còn được thiết kế chỉn chu, đẹp và sang trọng trong mỗi đường nét, từ diện mạo bên ngoài đến từng chi tiết và vật liệu bàn giao bên trong.

TỪ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ĐƯỢC VINH DANH "ĐẸP NHẤT VIỆT NAM"

Với ý tưởng về một bức tranh tổng thể là sự hài hòa giữa biển trời, núi rừng Vịnh di sản, hai tòa tháp The Holiday Ha Long tượng trưng cho giai điệu của thiên nhiên, với khối tháp lấy cảm hứng từ mặt nước hòa quyện cùng ánh sáng, khối đế biểu trưng cho những rừng cây xanh. Từ một góc nhìn tinh tế hơn, dự án mang dáng dấp của hình tượng rồng vươn biển lớn, kiêu hãnh toạ lạc tại mảnh đất vàng đắc địa bậc nhất Bãi Cháy.

Tư duy phát triển bất động sản đậm giá trị duy mỹ này không chỉ mang đến một cảm quan khác lạ cho The Holiday Ha Long mà còn đại diện cho giá trị tinh thần (rồng vươn biển lớn) về một Hạ Long phát triển.

Đây cũng là ý tưởng đã cùng dự án chinh phục giải thưởng Tòa tháp khách sạn và căn hộ có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam tại lễ trao giải Asia Pacific Property Awards 2021, thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản danh giá và uy tín bậc nhất trên thế giới International Property Awards (IPA).

ĐẾN SỰ CAO CẤP VÀ TINH TẾ TỪNG CHI TIẾT TRONG MỖI CĂN HỘ

The Holiday Ha Long được xây dựng với số lượng căn hộ hữu hạn, nhưng mỗi căn hộ được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ, giống như một bộ suit đắt tiền được đặt hàng riêng, đẹp đến từng chiếc nút áo và đường kim mũi chỉ.

The Holiday Ha Long có tiêu chuẩn bàn giao tốt nhất thị trường với mức độ hoàn thiện tới 90%.

Mỗi căn hộ được mức hoàn thiện tới 90%, với sự góp mặt của “bộ siêu tập” các trang thiết bị hàng hiệu, điển hình như sàn gỗ Quickstep nhập khẩu; điều hòa Inverter Daikin/Panasonic; bếp từ, hút mùi Teka/Hafele; tủ bếp gỗ công nghiệp MDF phủ Laminate An Cường; thiết bị vệ sinh Kohler/Hansgrohe; lan can kính cường lực dán hai lớp, khoá cửa thương hiệu Hàn Quốc…(*).

Theo thông tin từ Chủ đầu tư, tổng chi phí cho hệ thống vật liệu cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng tại mỗi căn hộ lên tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt hơn, với mức giá hấp dẫn, chỉ từ 1,3 tỷ đồng, trên bản đồ bất động sản Việt Nam, ngay tại các thị trường lớn như Hà Nội, Sài Gòn, hiếm có dự án nào cùng phân khúc giá có các tiêu chuẩn bàn giao tương tự.

CƠ HỘI SINH LỜI TỪ SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

Không chỉ là nơi để hưởng thụ, The Holiday Ha Long, Second Homes bên vịnh biển, còn là một tài sản giá trị nhờ cơ hội đầu tư an toàn cùng tiềm năng cho thuê sinh lời hấp dẫn. Trong thời gian không sử dụng, chủ sở hữu có thể tự vận hành cho thuê, hoặc tham gia chương trình cho thuê của Chủ đầu tư và nhận chia sẻ doanh thu 65%-35% (khách hàng nhận 65%).

Những năm gần đây, cùng xu hướng “check in” không gian nghỉ dưỡng, khách thuê ngày càng chú ý đến các chi tiết nhỏ trong căn hộ. The Holiday Ha Long với hệ thống vật liệu đẳng cấp, dễ dàng được cho thuê với mức giá “5 sao”, từ 2-3 triệu đồng/đêm nhờ cảnh quan đẹp, không gian cao cấp và tinh tế. Nếu tính tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình ở mức 80%, chủ đích cho thuê khoảng 60% thời gian trong năm (tương đương với hơn 200 ngày), Chủ sở hữu có thể dễ dàng thu về hơn 300 triệu đồng/năm. Đặc biệt, với The Holiday Ha Long, chủ đầu tư là đơn vị lữ hành có tiếng, kết hợp cùng hơn 5 đối tác lớn trong cùng lĩnh vực sẽ là bảo chứng cho công suất và tỉ lệ lấp đầy phòng luôn ở mức cao quanh năm..

Một khoản sinh lời hấp dẫn đối với ngôi nhà thứ hai bên vịnh biển, vừa có thể chọn làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần sau những giờ phút mỏi mệt của cuộc sống, vừa có thể cho thuê để tạo thêm nguồn thu nhập thụ động.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://theholidayhalong.vn

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển và Kinh doanh bất động sản Weland

Đại lý phân phối: Fourhome, VHS, 5 Sao, Vhomes, Trust Real, Global Property, Diamond Sea, Bắc Hà Land.