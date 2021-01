Kho vận Miền Nam bị truy thu và phạt gần 5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã STG-HOSE) công bố Quyết định của Tổng Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.



Theo đó, Sotrans bị truy thu và phạt tổng cộng 4,963 tỷ đồng tiền thuế.



Cụ thể: Phạt tiền, mức phạt 20% trên số tiền thuế TNDN khai thiếu, số tiền 797.830.609 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: truy thu thuế, trong đó: Truy thu thuế GTGT, số tiền 921.588.083 đồng; Truy thu thuế TNDN, số tiền 3.067.564.965 đồng và tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền 176.788.706 đồng.

Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp 4.963.772.363 đồng (tiền chậm nộp thuế đã tính đến hết ngày 4/12/2020), công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 5/12/2020 đến thời điểm thực nộp số tiền truy thu và phạt (nêu trên) vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Mới đây, HĐQT STG đã thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản trong Sotrans Group. Theo đó, chấp thuận giao dịch nhận chuyển nhượng nhà văn phòng của CTCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex và chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics chuyển nhượng phương tiện, thiết bị vận tải của TCP Vận tải Đa phương thức Vietranstimex.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020, công ty báo lãi hợp nhất đạt gần 60 tỷ, giảm 45% so với cùng kỳ (hơn 108 tỷ đồng) chủ yếu là do chi phí hoạt động hợp nhất tăng gần 54 tỷ - tướng ứng tăng 753% so với cùng kỳ là do trong kỳ công ty ghi nhận khoản lỗ hợp nhất từ việc thanh lý khoản đầu tư tài chính vào công ty liên kết - CTCP MHC với số tiền 52,5 tỷ đồng;

Thêm vào đó, phần lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh, liên kết 9 tháng năm 2020 giảm 6,6 tỷ đồng - tương ứng 67% so với cùng kỳ.

Được biết, SSI Reserch đã có báo cáo về ngành Cảng biển & Logistics đã có diễn biến rất tích cực trong năm 2020, với mức tăng 42% so với đầu năm và 89% so với mức đáy vào tháng 3 - cao hơn 24% so với VN-Index.

Hầu hết các cổ phiếu đều tăng trưởng mạnh, đáng chú ý là VSC tăng 102% so với đầu năm và 183% so với mức đáy vào cuối tháng 3. Tương tự, GMD, PHP, SGP, HAH và TMS tăng lần lượt 40%, 64%, 71%, 48% và 97% so với đầu năm - trong khi đó, PVT và STG giảm - 4% và -5%.

Theo SSI Reserch, mặc dù kết quả kinh doanh kém khả quan trong năm nay, chúng tôi cho rằng ngành có diễn biến tích cực phần lớn là nhờ kỳ vọng vào tăng trưởng thương mại của Việt Nam do tác động tích cực của các hiệp định FTA mới ký kết như EVFTA và RCEP và kỳ vọng tăng trưởng dòng vốn FDI nhờ làn sóng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và sản xuất ra khỏi Trung Quốc.