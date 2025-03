Ngày 20/3, tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An, UBND tỉnh​ Quảng Nam tổ chức Lễ khởi công dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025).

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An do AFD và EU tài trợ, có tổng mức đầu tư 42 triệu euro (tương đương hơn 982 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay ODA 35 triệu euro, vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu euro, vốn đối ứng 5 triệu euro.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt, quan trọng góp phần đảm bảo ổn định của đường bờ biển Hội An. Việc triển khai, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần hiệu quả vào việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ động phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương và bà con nhân dân trong quá trình triển khai thi công dự án.

Lễ khởi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An diễn ra vào ngày 20/3/2025.

Bờ biển Hội An là một trong những bờ biển đẹp thuộc Top Châu Á. Tuy nhiên, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, từ năm 2014 khu vực bờ biển này đã bị sạt lở nặng, mất đi bãi tắm và làm hư hại đến hạ tầng giao thông, đặc biệt là các khu du lịch nghỉ dưỡng dọc theo bờ biển.

Trước thực tế, tình hình sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông trên địa bàn phường Cửa Đại (Hội An) nói riêng và các địa phương ven biển tỉnh Quảng Nam nói chung đã và đang diễn ra rất phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đến các khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các khu du lịch; ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân trong khu vực. Từ tình hình cấp thiết phải bảo vệ bờ biển khỏi nguy cơ xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp công trình khắc phục tình trạng xói lở, bước đầu đã phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, nên mới chỉ triển khai thực hiện được khoảng 2,3km/hơn 6km bờ biển cần được bảo vệ. Vì vậy, Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An là bước tiến quan trọng góp phần đảm bảo tương lai phát triển của đường bờ biển Hội An thông qua các giải pháp toàn diện, tuân thủ các nguyên tắc quản lý tổng hợp vùng bờ biển trong khu vực. Dự án sẽ mang lại hiệu quả cho việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.