Khối ngoại quay xe bán ròng, xả toàn cổ phiếu ngân hàng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/07/2023, chỉ số Vn-Index tăng 0,41% đóng cửa ở mức 1.190,72 điểm. Độ rộng thị trường cải thiện với tỉ lệ cổ phiếu tăng giá-giảm giá là 301-154.

Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 20.024 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 23.165,2 tỷ đồng, Tăng 2,8% so với phiên liền trước, tăng 11,7% so với 5 phiên và 17,2% so với 20 phiên trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 331,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 344,7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIB, KDH, VNM, VPB, VHM, NVL, MSN, VGC, GMD, HDB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSB, SSI, NLG, VCB, POW, CTG, GAS, DCM, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 85,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 275 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSB, NVL, GEX, NLG, DBC, SSI, POW, CTG, VCB, DCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: KDH, HPG, VIB, VNM, VHM, VPB, HAG, ACB, MSN.

Tự doanh mua ròng 175,7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 134,5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm PNJ, VPB, FPT, VRE, VIB, HPG, POW, ACB, MSN, VHM. Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, CTD, VHC, PVD, HT1, DPM, MBB, BCG, GMD, STB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 67,8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 64,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có NVL, GEX, DBC, VCG, VPB, VND, CTR, PLX, POW, VCI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có SSI, KDH, HPG, HAG, VHM, VIC, VNM, ACB, MWG, AAA.

Giao dịch thỏa thuận chủ yếu của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Top giao dịch thỏa thuận trong phiên là FPT, TCB, EIB, FUEKIV30, VSC trong đó nhà đầu tư Tổ chức trong nước giao dịch EIB, VSC nhóm nhà đầu tư nước ngoài giao dịch liên quan đến FPT, FUEKIV30. Ngoài ra nước ngoài có giao dịch MWG.

Nhóm cổ phiếu ngành Bất động sản ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành ở mức 25,72% tăng từ mức 23,9% phiên trước, chỉ số ngành tăng 10,57% cho thấy dòng tiền tiếp tục tăng vào nhóm này.

Top cổ phiếu giao dịch sôi động nhất phiên ngày hôm nay là NVL, DIG, DXG, PDR, KBC, NLG, CEO, IDC, VIC, VRE trong đó 5/10 mã tăng điểm, trong đó NVL tăng trần cho thấy nhóm này bắt đầu có sự phân hóa tuy nhiên xu hướng chung vẫn tăng điểm. Đáng chú ý NVL, DIG, DXG, PDR nằm trong nhóm vượt đỉnh 3 tháng với khối lượng giao dịch mạnh.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Bất động sản tăng trong ngày hôm nay, tiếp tục tạo mức mới cao nhất trong vòng 6 tháng cho thấy dòng tiền vào nhóm này ròng và đang ở mức cao. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Bất động sản tăng trong ngày hôm nay cho thấy nhóm này giao dịch sôi động hơn thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu ngành Xây dựng và vật liệu ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành ở mức 11,62%, cao nhất trong 10 phiên gần nhất, chỉ số ngành tăng 1,02%, cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục vào nhóm này và giá tăng.

Các cổ phiếu giao dịch mạnh nhất là CII, LCG, VCG, HHV, CTD, FCN, C4G, PC1, HUT, VGC, SCR trong đó duy nhất CTD giảm giá và giảm sàn trong khi VCG tăng trần. Biến động của 2 mã này được cho là liên quan đến đấu thầu làm sân bay Long Thành.

Đáng chú ý có một loạt cổ phiếu Xây dựng và vật liệu tạo đỉnh mới như LCG, HHV, VCG, FCN, KSB.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Xây dựng và vật liệu tăng trong ngày hôm nay lên mức cao nhất trong vòng 1 năm cho thấy dòng tiền vào nhóm này ròng và đang ở mức cao. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Xây dựng và vật liệu tăng trong ngày hôm nay và ở vùng thấp của năm cho thấy giao dịch của nhóm này sôi động hơn trước nhưng vẫn ở mức thấp so với thị trường chung.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm xuống 36,11% trên HOSE. Chỉ số VN30 tăng 0,55%.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 46,46% chỉ số VNMID tăng 0,88%.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa nhỏ VNSML tăng lên 13,47% Chỉ số VNSML tăng 1,12%.