Loạt cổ phiếu ngân hàng bùng nổ, vốn ngoại “vét hàng” kỷ lục

Thị trường chiều nay tiếp tục “sốc” với quy mô mua vào của nhà đầu tư nước ngoài. Riêng sàn HoSE có thêm khoảng 3.400 tỷ đồng nữa được giải ngân và mức ròng lên tới gần 1.153 tỷ đồng trong khi buổi sáng đã mua ròng hơn 1.112 tỷ đồng. Tính chung đây là phiên mua ròng kỷ lục kể từ ngày 29/11/2022. Riêng rổ VN30 được mua ròng thêm khoảng 531 tỷ đồng nữa.

Sàn HoSE cũng chứng kiến mức thanh khoản phiên chiều tăng 16% so với buổi sáng, đạt 12.224 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX, giao dịch chiều nay tăng 18,4% với 13.095 tỷ đồng.

Tiền vào thì giá lên là hệ quả bình thường, trong đó nhóm blue-chips tiến triển mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. VN30-Index đóng cửa tăng 1,09% với 21 mã tăng/7 mã giảm, áp đảo hoàn toàn so với phiên sáng. Thống kê cũng cho thấy rổ VN30 có 18 mã tăng giá so với phiên sáng, 8 mã tụt giá.

Diễn biến “sốc” nhất là giao dịch tại VPB, cổ phiếu vốn đã khá mạnh từ sáng khi tăng 2,82%. Một lượng tiền khổng lồ đổ ào vào mua VPB chiều nay đẩy thanh khoản lên thêm 1.010 tỷ đồng nữa và “thổi giá” tăng thêm 3,85% lên ngưỡng kịch trần. Cổ phiếu này chạm tới giá cao nhất ngay từ 1h54 nhưng còn dư bán. Vài phút cuối đợt khớp lệnh liên tục VPB bắt đầu hết hàng và đóng cửa dư mua trần 1,76 triệu cổ.

Loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi “đua giá” cùng VPB. BID từ khoảng 2h trở đi lên vùn vụt và đóng cửa tăng 4,61% so với tham chiếu, tương đương tăng riêng buổi chiều tới 2,6%. LPB cũng tăng thêm 2%, chốt tăng 2,73% lúc đóng cửa. VIB tăng thêm 1,66% từ mức tham chiếu buổi sáng. TPB tăng thêm 1,1%, chốt tăng 1,47%. Một điều hơi đáng tiếc là các trụ như VCB, CTG chiều nay thay đổi nhẹ trong khi TCB lại lùi 1 bước giá. Dù vậy trong 10 cổ phiếu kéo VN-Index mạnh nhất phiên này thì có tới 6 mã ngân hàng. Chỉ có 5/27 mã nhóm này còn đỏ, bao gồm SHB và STB trong rổ VN30, ngược lại 11 mã khác tăng hơn 1%.

Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng đã triệt tiêu đáng kể ảnh hưởng của VIC và VHM. Hai trụ này suy yếu phiên chiều, VIC để mất 1,36% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa chỉ còn tăng 0,25%. VHM để mất 1,47%, chìm sâu 2,58% so với tham chiếu. VRE cũng bị ảnh hưởng mạnh, giảm 2,76% so với tham chiếu tương đương mất khoảng 1,59% riêng phiên chiều. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, nhiều cổ phiếu khác cũng rất ấn tượng như FPT tăng 5,69%, SSI tăng 2,14%, VJC tăng 2,76%.

Thanh khoản tăng mạnh hôm nay và các cổ phiếu giao dịch lớn nhất tăng giá áp đảo.

Diễn biến mạnh ấn tượng của nhiều blue-chips ngoài VIC, VHM cho thấy thị trường đang lan tỏa tăng giá. Độ rộng chỉ số cuối phiên ghi nhận 179 mã tăng/121 mã giảm, trong đó 94 mã tăng hơn 1% tốt hơn đáng kể so với phiên sáng (63 mã). Tới 27 cổ phiếu trong số này đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng, dẫn đầu là VPB với 1.755,8 tỷ và FPT với gần 1.492 tỷ đồng. Thanh khoản rổ VN30 chiếm tới 70% tổng giá trị khớp sàn HoSE, một tỷ lệ cao chưa từng thấy.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thanh khoản kém hơn nhiều nhưng cũng có không ít cổ phiếu sôi động. VCI tăng 2,31% với 599,3 tỷ, HCM tăng 1,74% với 355,4 tỷ, DGC tăng 2,4% với 317 tỷ, HSG tăng 3,33% với 271,7 tỷ, PNJ tăng 4,62% với 224,8 tỷ, DIG tăng 1,59% với 224,5 tỷ là những mã nổi bật.

Ở phía giảm, VHM và VRE dĩ nhiên dẫn đầu. Hai cổ phiếu này tăng mạnh thời gian qua và vai trò ngày càng suy yếu. Ngoài ra GVR cũng là blue-chips rất kém hôm nay, giá giảm 2,27% thanh khoản 155,8 tỷ đồng. VSC giảm sàn dưới áp lực bán tháo mạnh, thanh khoản 223,1 tỷ đồng. GEX, HAH, VPI, CTD, HVN là các mã khác chịu sức ép đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài đang cho thấy hoạt động mua vào dữ dội khi bất chấp giá đã lên cao sau một nhịp phục hồi dài. Điều này cho thấy từ quan điểm của khối này, cơ hội mới chỉ bắt đầu. Các mã được mua ròng cực mạnh phiên này là FPT +540,6 tỷ, VPB +322,1 tỷ, MWG +284,5 tỷ, HPG +182,2 tỷ, PNJ +180,9 tỷ, CTG +161,7 tỷ, BID +139,5 tỷ, MBB +115,6 tỷ. Phía bán ròng có MSN -156,1 tỷ, VHM -155,8 tỷ, VRE -114,1 tỷ, VNM -111,4 tỷ.