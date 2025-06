Lực cầu quá yếu, VN-Index đảo chiều bất thành

Áp lực bán có dấu hiệu tăng mạnh trong phiên chiều nay khiến độ rộng thị trường co lại nhanh chóng và VN-Index trượt dốc liên tục trong khi thanh khoản lại tăng gần 28% so với buổi sáng. May mắn phút chót vẫn là VHM, VIC được kéo giật lên, nhưng cũng không đủ để đưa chỉ số chạm tới tham chiếu.

VN-Index đóng cửa vẫn còn thiếu 0,02 điểm trong khi chốt đợt liên tục, chỉ số giảm 1,5 điểm. VIC được kéo lên 2 bước giá để quay lại tham chiếu còn ở VHM toàn bộ mức tăng 0,78% là có được ở đợt đóng cửa.

Vai trò của hai cổ phiếu lớn này vẫn đang chi phối hoàn toàn diễn biến của VN-Index. Trong phiên này các nhịp tăng hay giảm ở chỉ số hoàn toàn đồng bộ với dao động giá của VIC và VHM. Biến động của các blue-chips khác gần như không ảnh hưởng rõ rệt. Sự phụ thuộc quá lớn này khiến chỉ số trở thành một tín hiệu không chính xác với diễn biến. Trong 10 cổ phiếu lớn nhất, VCB, VPL tham chiếu, BID giảm 0,42%, TCB giảm 0,59%, GAS giảm 2,32%. Nhóm tăng ngoài VHM chỉ thêm CTG tăng 0,36%, HPG tăng 0,74% và FPT tăng 0,52%.

Nhóm blue-chips tầm trung nổi lên khá rõ trong rổ VN30 nhưng không đủ để cân bằng lại các trụ lớn khác suy yếu. GVR tăng 3,88% cũng chỉ kéo lại hơn 1 điểm cho VN-Index. MSN tăng 1,59% đem về chưa tới 0,4 điểm. SAB tăng 1,31% có chưa tới 0,2 điểm. Bù lại các mã này kéo VN30-Index tốt hơn, chẳng hạn MSN đem về tới hơn 1,3 điểm cho chỉ số này. Đây cũng là nguyên nhân giúp VN30-Index đóng cửa tăng 0,18% so với tham chiếu.

Dù vậy về tổng thể mặt bằng giá nhóm blue-chips này vẫn yếu hơn buổi sáng. Thống kê cho thấy có tới 18 mã tụt giá so với phiên sáng, 11 mã lên cao hơn. MSN là cổ phiếu nổi bật nhất chiều nay khi giá đi lên liên tục. Chốt phiên sáng MSN tăng nhẹ 0,29%, chiều nay tăng thêm 1,3%. Dòng tiền vào cổ phiếu này khá ấn tượng, riêng chiều nay giao dịch khoảng 352 tỷ đồng, thuộc nhóm thanh khoản cao nhất thị trường và cả phiên là 553,2 tỷ đồng, cao nhất 15 phiên. GVR, SHB là hai mã khác cũng khá mạnh, đều tăng thêm hơn 1% so với phiên sáng.

Lực cầu yếu trong khi bán hạ giá mạnh lên khiến rất nhiều cổ phiếu không thể giữ được độ cao.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình trạng trượt giảm chiều nay là phổ biến. Độ rộng sàn này cuối phiên sáng là 162 mã tăng/117 mã giảm nhưng kết phiên còn 128 mã tăng/169 mã giảm. Số mã giảm mạnh quá 1% là 62 mã, nhiều hơn đáng kể so với buổi sáng (40 mã). Trạng thái giá suy yếu đi kèm với thanh khoản tăng 28% phản ánh áp lực bán hạ giá đã mạnh lên.

Tổng thanh khoản của nhóm yếu nhất này chiếm khoảng 14,3% giao dịch sàn HoSE, tập trung trong khoảng 20 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất. Nhóm blue-chips có MBB giảm 1,16% khớp 541,4 tỷ; GAS giảm 2,32% với 117,1 tỷ; VRE giảm 1% với 104,1 tỷ. Ngoài ra, HAH giảm 2,35%, DPM giảm 1,57%, DCM giảm 1,24%, NVL giảm 1%, PDR giảm 1,12%, PVD giảm 1,47% đều có thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Ở phía tăng, khả năng giữ giá và đẩy giá của dòng tiền không đủ sức tạo lan tỏa. Giao dịch dồn vào khoảng 20 cổ phiếu hàng đầu nhưng chỉ 7 mã có thanh khoản quá trăm tỷ đồng là MSN, GVR, SZC, TPB, DGW, NKG và DPR. Tất cả các cổ phiếu này đều bị ép giá xuống ở mức độ nhất định và không còn duy trì được đỉnh cao nhất. Ngay cả MSN cũng đã lùi nhẹ 1 bước giá, GVR thậm chí tụt tới 1,75%, SZC lùi 1,22%, DGW lùi 2,44%...

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua gần gấp đôi so với buổi sáng và đảo ngược vị thế thành mua ròng 396,6 tỷ đồng trong khi buổi sáng bán ròng 218,7 tỷ. Các mã được rót vốn ấn tượng là HPG +219,1 tỷ đồng ròng, VHM +114,8 tỷ, VND +90,7 tỷ, MWG +77,2 tỷ, SSI +60,3 tỷ, CTG +53,9 tỷ, FPT +53,8 tỷ, GVR +40,7 tỷ. Phía bán ròng có SHB -63,4 tỷ, GEX -56,2 tỷ, EIB -48,3 tỷ, GMD -45,8 tỷ, VCB -43,6 tỷ, ACB -39,7 tỷ, VRE -38,2 tỷ, VNM -37,4 tỷ.