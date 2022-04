Không cần chứng minh thu nhập vẫn được vay mua căn hộ tại Thuận An

Mới đây, dự án Tecco Felice Homes - căn hộ chung cư tọa lạc trên đường Lê Thị Trung, phường An Phú, thành phố Thuận An đã công bố thêm 1 ngân hàng cho phép vay mua căn hộ tại dự án này mà không cần chứng minh thu nhập. Theo đó, khách hàng mua căn hộ Tecco Felice Homes nếu gặp khó khăn trong việc chứng minh thu nhập vẫn có thể được ngân hàng hỗ trợ vay nếu như đảm bảo được một số yêu cầu nhất định từ phía ngân hàng.

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI MUA NHÀ Ở THỰC

Anh Thành Phan - Chuyên viên kinh doanh thuộc đơn vị phát triển - phân phối Đất Xanh Miền Đông của dự án chia sẻ, “có không ít khách hàng ngậm ngùi bỏ qua cơ hội mua nhà chỉ vì gặp khó khăn trong thủ tục hỗ trợ từ ngân hàng, dĩ nhiên khách hàng đang có những nguồn thu nhập khá ổn nhưng không đáp ứng được yêu cầu về thủ tục chứng minh thu nhập từ ngân hàng.”

Ngân hàng hỗ trợ vay không cần chứng minh thu nhập giúp giải quyết các vấn đề thủ tục tài chính dành cho những cá nhân kinh doanh tự do, người lao động làm việc nhưng không có hợp đồng lao động, hoặc không trả lương qua tài khoản ngân hàng,...

Chị Lý - khách hàng đã chọn cho gia đình căn 2 phòng ngủ tại Tecco Felice Homes hào hứng cho biết, chị những tưởng đã vô duyên với việc mua căn hộ khi đã nhiều hơn 2 lần ở bước chứng minh thu nhập đều làm khó chị, nay chị đã hiện thực hóa mong ước đó tại Tecco Felice Homes.

Khác với chị Lý, hai vợ chồng anh Trường là kinh doanh tự do tại Chợ Mỹ Dung mới đến Thuận An chưa được 2 năm, cũng gặp không ít khó khăn khi mong muốn sớm sở hữu chốn an cư thay vì tiếp tục đi thuê. Với chính sách không cần chứng minh thu nhập, trong tháng 3/2022, vợ chồng anh Trường cũng đã quyết định chọn cho mình một căn hộ 3 phòng ngủ ở của Tecco Felice Homes - khu căn hộ đối diện nơi vợ chồng anh làm việc, dành cho đại gia đình.

“Chúng tôi xây dựng dự án thật sự hướng đến người mua từ giá thành đến tiện ích nội khu tối ưu, đề xuất mẫu thiết kế nội thất phù hợp, mọi thứ được tạo nên từ việc khảo sát mức thu nhập và mong đợi của người lao động sống tại thành phố Thuận An nói riêng, Bình Dương nói chung, để nâng tỷ lệ sở hữu nhà cho người trẻ. Nỗ lực đạt được ký kết với ngân hàng hỗ trợ vay không cần chứng mình thu nhập cũng là món quà và lời hứa cam kết đồng hành với khách hàng”, chủ đầu tư chia sẻ.

Một góc không gian căn 3 PN của Tecco Felice Homes.

Toàn bộ dự án có 1 tầng hầm, 22 tầng nổi, cung cấp ra thị trường hơn 800 - một con số khiêm tốn hơn mức cầu của thị trường căn hộ tại khu vực. Được biết dự án đang được truyền thông với mức giá chỉ từ 1,29 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ với loạt các tiện ích nội khu đủ đầy: Hồ bơi, SkyPark tầng 22 với tầm nhìn 360 độ về Landmark, sân chơi cho trẻ em, hệ thống shophouse, siêu thị, hệ thống an ninh 4 lớp… Cùng nhiều tiện ích ngoại khu đẳng cấp bậc nhất Bình Dương như siêu thị AEON Mall, bệnh viện quốc tế Columbia Asia, bệnh viện Vạn Hạnh, bến xe An Phú, trường học các cấp… chỉ trong 5-10 phút di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Tecco Felice Homes sở hữu vị trí đắc địa, từ 5-10 phút chạm đến loạt tiện ích ngoại khu hàng đầu Bình Dương.

Hiện dự án đang được hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ từ các ngân hàng BIDV, TP Bank, Vietinbank. Với chính sách vay không cần chứng minh thu nhập thì mức hỗ trợ lên đến 60% giá trị căn hộ.

NGƯỜI MUA NHÀ CẦN NẮM BẮT CƠ HỘI

Thu nhập bình quân đứng hàng nhất cả nước nhưng việc mua nhà với đại đa số người sinh sống làm việc tại Bình Dương vẫn là mơ ước khó chạm tới vì giá bất động sản 5 năm trở lại đây tăng nhanh quá nhiều so với mức tăng thu nhập. Riêng tại Thuận An, mức tăng cao nhất là ngay sau khi địa phương này chính thức lên thành phố vào năm 2020, giá bất động sản tăng từ 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2019, và tiếp tục tăng từ 20% - 30% mỗi năm tiếp theo. Giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, nhiều khách hàng dường như vẫn còn mãi vô duyên với việc sở hữu nhà ở.

Với chính sách mới này, một lần nữa khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư hướng đến người mua nhà thật sự, không chỉ cung cấp ra thị trường giá gần như tốt nhất thị trường ở thời điểm hiện tại, phương thức thanh toán linh hoạt, mà còn hỗ trợ những khó khăn về tài chính, để người mua nhà chạm tay vào hợp đồng sở hữu tổ ấm trong tương lai dễ dàng hơn.

Anh Huy, một khách mua đầu tư cho thuê chia sẻ, chỉ riêng với chính sách này của dự án Tecco Felice Homes anh rất yên tâm khi sở hữu căn hộ vì đây như một lời bảo đảm từ uy tín hơn 20 năm của chủ đầu tư, của các tổ chức có chuyên môn, đã được thẩm định kỹ càng.

Thông tin dự án: Tecco Fellice Homes

Chủ đầu tư: Tecco GroupNhà phát triển dự án: Đất Xanh Miền Đông

Đối tác chiến lược: Đất Xanh Services

Đơn vị phân phối: LeoLand, Happy Homes, PT Land, HD Real Việt Nam, Đông Á Land, Center Land, The Best Real, Saviland, Ecoe Việt Nam, BeeLand, Link House.