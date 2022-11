Không gian sông nước cho trải nghiệm sống thêm trọn vẹn

Kết quả Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản do Batdongsan.com.vn công bố đầu năm 2022 cho thấy, các yếu tố quan trọng hàng đầu mà người mua nhà mong muốn bao gồm: khu vui chơi, học tập cho trẻ em, không gian xanh vườn tược và gần các phương tiện giao thông công cộng… Nếu so sánh với quan điểm “nhất vị, nhị giá” (nhất vị trí, nhì giá cả) khi xưa, nhu cầu này đã chứng tỏ một sự thay đổi lớn trong “khẩu vị” người mua nhà, coi đây không chỉ là nơi phục vụ mục đích an cư lâu dài mà còn để tận hưởng giá trị sống đúng nghĩa.

Người dân ngày càng có mong muốn được sống giữa không gian xanh và sân vườn.

SỰ THAY ĐỔI TRONG CÁCH TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG

Theo đánh giá của RLA Global - tập đoàn quốc tế đa ngành về khách sạn, nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí - tỷ lệ người mua nhà tìm kiếm bất động sản xanh tích hợp tiện ích để hướng đến lối sống “wellness” (chăm sóc sức khỏe) có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây.

Thực tế này bắt nguồn từ mối quan hệ mật thiết giữa môi trường sống và sức khỏe thể chất, tinh thần của con người. Theo đó, khi được sống giữa không gian xanh, đặc biệt là các khu vực cận kề mặt nước sẽ cung cấp một lượng ion âm tốt, giúp cơ thể hấp thụ oxy, tăng cường hệ thống miễn dịch, tái tạo năng lượng và kéo dài tuổi thọ.

Nhìn từ bức tranh thực tế trên thế giới, có không ít những khu dân cư cao cấp dành riêng cho tầng lớp thượng lưu cũng sở hữu vị trí kề cận sông, hồ, biển. Tại Việt Nam, cư dân thành thị cũng đang dành nhiều sự quan tâm cho những khu đô thị nằm ở vị trí đẹp cạnh sông nước, giữa thiên nhiên yên bình mà vẫn không quá xa trung tâm thành phố. Trong đó, các dự án tích hợp hệ thống tiện ích “all in one” khép kín đa dạng luôn có ưu thế vượt trội hơn, nhờ mang đến một cuộc sống giàu trải nghiệm đáp ứng “đúng và trúng” thị hiếu khách mua nhà.

KHÔNG GIAN SỐNG TRỌN VẸN TRẢI NGHIỆM TẠI PHÍA NAM SÀI GÒN

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, khu vực Nam Sài Gòn được đánh giá cao về sự phát triển hạ tầng nhanh chóng, hội tụ nhiều yếu tố cần thiết để trở thành điểm hẹn an cư lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống an yên giữa lòng đô thị sôi động.

Một trong những điểm sáng trên thị trường bất động sản khu vực này phải kể đến Flora Panorama - cụm căn hộ biệt lập thuộc khu đô thị tích hợp Mizuki Park. Đây là khu đô thị được phát triển bởi Tập đoàn Nam Long - chủ đầu tư đã có 30 năm kinh nghiệm trên thị trường, hợp tác cùng hai tập đoàn bất động sản tuổi đời 100 năm đến từ Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin Properties.

Điểm cộng đắt giá nhất của Flora Panorama đó là sở hữu quỹ đất bên sông hiếm hoi tại khu Nam Sài Gòn và tầm nhìn đắt giá với view 360 độ vĩnh viễn ra sông nước và view toàn cảnh đô thị theo chuẩn quốc tế. Từ ban công căn hộ, các chủ nhân có thể phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng “dải lụa xanh” giữa lòng thành phố, hít thở bầu không khí trong lành và tươi mới để thư giãn hoàn toàn thân - tâm - trí mỗi ngày.

Những con số ấn tượng như 103.000m2 diện tích mảng xanh và 17.000m2 kênh đào của toàn khu đô thị tích hợp Mizuki Park chắc chắn cũng sẽ là điểm hấp dẫn đối với những ai mong muốn được sống giữa thiên nhiên khi lựa chọn an cư tại Flora Panorama.

Đồng thời, lợi thế nằm liền kề khu biệt thự compound hạng sang ven sông The Mizuki, bến thuyền và quảng trường 3.800 m2, sẽ giúp cư dân được thụ hưởng những giá trị sống cao cấp vốn chỉ tìm thấy ở những không gian dành cho khách thượng lưu. Nhằm gia tăng trải nghiệm, Tập đoàn Nam Long kiến tạo nên hệ thống tiện ích đa lớp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí - mua sắm.

Mỗi thành viên trong gia đình đều cảm nhận được rõ nét một cuộc sống đủ đầy và chất lượng được “đo ni đóng giày” phù hợp với nhu cầu của từng lứa tuổi. Cư dân lớn tuổi có thể dạo bộ quanh công viên kênh đào, đảo Nhật... Trong khi khu vực sân chơi ngoài trời lại giúp các cư dân nhí được thỏa sức chơi đùa, vận động, nâng cao khả năng sáng tạo.

Hồ bơi nội khu đóng vai trò là điểm đến cho cư dân cùng thư giãn, trải nghiệm. (Ảnh thực tế tại khu đô thị tích hợp Mizuki Park).

Một đặc quyền chỉ dành riêng cho cư dân Flora Panorama đó là cuộc sống “bên trong an tĩnh, bên ngoài sôi động”. Theo đó, lớp tiện ích biệt lập nội khu gồm hồ bơi, sân chơi ngoài trời và trong nhà, khu BBQ, khu thể dục thể thao ngoài trời, phòng giải trí… sẽ mang đến cảm giác thoải mái, tách biệt giữa đô thị sầm uất.

Ngoài ra, những không gian riêng tư phía sau cánh cửa căn hộ cũng rất được chú trọng đầu tư tối ưu diện tích, công năng. Tất cả phòng ngủ và phòng khách đều được bố trí hướng ra mặt ngoài, cùng hướng nhìn với ban công, kết hợp với khung cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng và không khí, đưa hơi thở thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ.

Mỗi ngày đều được thư thái ngắm trọn quang cảnh view sông, an tâm thụ hưởng những giá trị sống trọn vẹn - đây chính là những yếu tố khiến Flora Panorama đang từng bước trở thành một “tọa độ an cư lý tưởng” tại khu Nam Sài Gòn.