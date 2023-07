Không họp cổ đông, một loạt cổ phiếu bị HNX đưa vào diện bị cảnh báo từ 11/7

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc duy trì diện bị cảnh báo đối với một loạt cổ phiếu, từ ngày 11/7/2023 do các công ty này chưa tổ chức Họp cổ đông quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin và lợi nhuận sau thuế là con số âm...

Cụ thể: HNX thông báo duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu MIM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí, từ ngày 11/7/2023 nguyên nhân là do công ty chưa họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm;

Ngoài ra, cổ phiếu MIM đang trong các diện như đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 89/QĐ-SGDHN ngày 01/3/2023 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trưòng chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cụ thể Công ty chậm nộp báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022; hạn chế giao dịch theo Quyết định số 560/QĐ-SGDHN ngày 26/5/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

- Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu BLF của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu, từ ngày 11/7/2023 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm;

Ngoài ra, cổ phiếu BLF đang trong các diện như bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 609/QĐ-SGDHN ngày 07/9/2022 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chúng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; Hạn chế giao dịch theo Quyết định số 769/QĐ-SGDHN ngày 28/10/2022 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã đượcc soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định; Kiểm soát theo Quyết định số 242/QĐ-SGDHN ngày 03/4/2023 do lợi nhuận sau thuế năm 2021 và năm 2022 là số âm.

- Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu CTC của Công ty cổ phân Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, từ ngày 11/7/2023 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kề từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối vói báo cáo tài chính năm 2022.

- Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DZM của Công ty cồ phần Cơ điện Dzĩ An do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm; Tố chức kiếm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiêm toán của tổ chức niêm yết;

Ngoài ra, cổ phiếu DZM đang trong các diện như đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 97/QĐ-SGDHN ngày 06/3/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chúng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; hạn chế giao dịch theo Quyết định số 558/QĐ-SGDHN ngày 26/5/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiếm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

- Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu TTZ của Công ty cổ phần Đầu tu Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm.

Ngoài ra, cổ phiếu TTZ đang trong các diện như kiểm soát theo Quyết định số 375/QĐ-SGDHN ngày 13/4/2023 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dụng và Công nghệ Tiến Trung chưa khắc phục được lý do kiểm soát “Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định vê công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo; cổ phiếu này bị đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 828/QĐ-SGDHN ngày 30/11/2022 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cụ thế công ty chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3/2022.

- Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu SDA của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Ngoài ra, HNX thông báo đưa vào diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu CET của Công ty cổ phần HTC Holding từ ngày 11/7/2023 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thưòng niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Đưa cổ phiếu TKC của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ vào diện bị cảnh báo, từ ngày 11/7 do công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

Ngoài ra, cổ phiếu TKC đang trong các diện như bị kiểm soát theo Quyết định số 452/QĐ-SGDHN ngày 18/5/2023 do vốn chủ sở hũu âm tính trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất; Hạn chế giao dịch theo Quyết định số 451/QĐ-SGDHN ngày 18/05/2023 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong khi đó, HNX thông báo đưa cổ phiếu SGH của Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn ra khỏi diện bị cảnh báo, từ ngày 11/7 do công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, cụ thế tổ chức niêm yêt đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu SDU của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà ra khỏi diện bị cảnh báo, từ ngày 11/7/2023 do công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, cụ thể tổ chức niêm yết đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;