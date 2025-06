Không mua được, con gái Chủ tịch HAG đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đoàn Hoàng Anh.

Theo đó, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAG vừa đăng ký bán ra 1 triệu cp HAG từ ngày 04/06 - 03/07. Mục đích là do xử lý tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Hoàng Anh tại HAG sẽ giảm từ 14 triệu cổ phiếu, chiếm 1,32% xuống còn 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,23%.

Trước đó, bà Hoàng Anh đã đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu, từ ngày 14/4 đến ngày 13/5. Tuy nhiên do không thu xếp được tài chính, bà Hoàng Anh đã không mua bất kỳ cổ phiếu nào như đã đăng ký và vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu như hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HAG đang có diễn biến tích cực, từ vùng dưới 10.000 đồng/cp đầu tháng 4, thị giá đã tăng lên 14.000 đồng/cp vào cuối tháng 5 - phục hồi hơn 43% chưa đầy 2 tháng; và với mức giá này, nếu bán thành công 1 triệu cp HAG, bà Hoàng Anh có thể thu về khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện, ông Đoàn Nguyên Đức đang là cổ đông lớn nhất tại HAGL, nắm giữ 30.26% vốn điều lệ, tương đương gần 320 triệu cp. Tính chung cả gia đình bầu Đức, tổng sở hữu lên đến gần 334 triệu cp, chiếm 31,58% vốn công ty.

Được biết, HAG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 06/06 tại TPHCM. Một trong những nội dung trọng tâm là bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo danh sách đề cử mà HAG vừa công bố: ông Đoàn Nguyên Đức tiếp tục tái ứng cử, cùng ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT từ năm 2015, bà Võ Thị Mỹ Hạnh - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2021, và bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc, bà Kiết Trân - thành viên độc lập.

Đáng chú ý, nhóm cổ đông lớn gồm Thaigroup, Chứng khoán LPBank (LPBS) và ông Nguyễn Phan Anh - cả nhóm sở hữu 11.47% cổ phần HAG - đã đề cử một số nhân sự mới. Trong đó, bà Vũ Thanh Huệ - hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thaigroup, Chủ tịch HĐQT Thaihomes và Phó chủ tịch HĐQT LPBS - được đề cử vào HĐQT HAG. Ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng bộ phận Quản trị đơn vị thành viên Thaiholdings - được đề cử vào Ban Kiểm soát.

Mới đây, HAG thông báo đã thoái vốn khỏi công ty liên kết. Theo đó, công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần do HAG sở hữu tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Á Đông với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng, lãi 1 tỷ so với giá gốc và từ ngày 20/5, công ty này không còn là công ty liên kết của HAG.

Kế thúc quý 1/2025, công ty báo lãi 360 tỷ, tăng 134 tỷ so với cùng kỳ do lợi nhuận tăng 66 tỷ do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng; lỗ từ hoạt động tài chính giảm 53 tỷ do chi phí lãi vay giảm do HAG trả nợ được phần lớn dư nợ trái phiếu và cũng trong quý 1 này không được hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính dàn hạn. Bên cạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doah nghiệp cũng giảm 8 tỷ so với cùng kỳ.