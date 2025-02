Báo lãi hơn 1.000 tỷ, HAG đưa ra biện pháp khắc phục được tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trang chứng khoán bị cảnh báo.

Cụ thể: kết thúc quý 4/2024, công ty báo lãi 205 tỷ đồng, giảm 867 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (1.072 tỷ đồng). Theo giải trình từ phía công ty, lãi giảm là do lợi nhuận gộp tăng 441 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu là từ hoạt động xuất khẩu chuối và sầu riêng tăng.

Tuy nhiên, lãi từ hoạt động tài chính giảm 1.440 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do trong quý 4/2023 có chi phí lãi vay được miễn giảm và khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2024.

Lỗ khác giảm 144 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do trong quý 4/2023 Tập đoàn đã thực hiện thanh lý một số tài sản và xóa sổ các tài sản hoạt động không hiệu quả.

Lũy kế năm 2024, HAG báo lãi đạt 1.057 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi 1.782 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2024 sau khi tách lợi nhuận sau thuế cua cổ đông không kiểm soát đạt 1.010 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 4/2024, lỗ lũy kế của HAG giảm mạnh từ 1.669,17 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 426 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tư các dự án: Công ty vẫn đang tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo. Vào ngày 02/11/2024, HAGL đã ký kết hợp tác chiên lược với Công ty cổ phần King Food Market dế phân phối các sản phẩm nông nghiệp cùa HAGL vào hệ thống siêu thị Kingfoodmart.

Về tình hình tài chính: Công ty hoàn tất việc thu nợ từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai theo Thỏa thuận cam kết để thanh toán một phần gốc Trái phiếu 2016. Qua đó, giảm đáng kể dư nợ gốc trái phiếu.

Về Chiến lược và Mô hình kinh doanh: Ngày 2/11/2024, HĐQT thông qua Chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2024-2030 và triển khai chương trình số hóa nông nghiệp. Theo đó, giai đoạn 2024 - 2030 tập trung cao vào sáng tạo và chuyển giao giá trị cho các khách hàng là doanh nghiệp lớn, các thương nhân quốc tế, hướng tới sự tối ưu trong hoạt động và chi phí, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình vận hành. Công ty vận hành theo mô hình “Nông Nghiệp Tuần Hoàn", coi trọng các quá trình tự nhiên, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm thiểu tổn thất sản phẩm.

Như vậy, với kết quả đạt được và kế hoạch đã đề ra, HAG tin tưởng hoạt động kinh doanh sắp tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước giảm và xóa lỗ lũy kế, khắc phục nguyên nhân dẫn tới tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.