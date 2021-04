Kiểm soát chặt khu vực biên giới tỉnh Long An

Ngày 27/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An và làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Long An có khoảng 133 km đường biên giới giáp với Campuchia, có Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây và nhiều đường mòn, lối tắt qua lại.

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng (Bộ đội biên phòng tỉnh Long An) Trung tá Phạm Thành Trung cho biết, với 5,5 km đường sông và 4 km đường bộ, đây là địa bàn rất phức tạp về tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và ma tuý.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên "Cần phải kiểm soát chặt những trường hợp nhập cảnh trái phép, yêu cầu khai báo, giấy tờ đầy đủ. Sau khi xong thủ tục tại cửa khẩu, tất cả các trường hợp phải đưa về khu cách ly tập trung, theo dõi cách ly theo quy định.

Để kịp thời ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, Đồn Biên phòng đã triển khai 6 chốt kiểm soát biên giới với 42 cán bộ chiến sĩ trực 24/24, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng kiểm dịch, kiểm tra, kiểm soát người, hàng hoá đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, Đồn biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng biên giới Campuchia nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết: Ban chỉ đạo tỉnh Long An đã luôn chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, luôn bám sát các hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế, duy trì thường xuyên các cuộc họp chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch.

Nhờ đó cho đến thời điểm này, tỉnh Long An chưa để xảy ra dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên sắp tới, tình hình dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó chú trọng công tác đối ngoại giữa các địa phương, khu vực biên giới thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ trong việc phòng, chống người xuất, nhập cảnh và các loại tội phạm, qua đó, kịp thời kiểm soát được dịch bệnh.

Từ ngày 1/1/2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã phát hiện 51 vụ xuất nhập cảnh trái phép, 189 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án 14 vụ án với 29 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Long An cần phải rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, phân công nhiệm vụ cụ thể và có quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng, chống dịch trên khu vực đồn biên phòng quản lý.

Ngoài ra, địa phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và quan hệ hữu nghị giữa các địa phương khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền vận động người dân biên giới tham gia tố giác, khai báo cho chính quyền địa phương để kịp thời những ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.