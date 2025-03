Kinh tế New Zealand thoát suy thoái

Số liệu chính thức công bố ngày 19/3/2025 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2024 của New Zealand tăng 0,7% so với quý trước, vượt mức dự báo tăng 0,4% của các nhà phân tích theo khảo sát của hãng tin Reuters và 0,3% của Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ).

Hai quý trước đó, GDP của nước này đều giảm 1,1%, đủ tiêu chuẩn để kết luận nền kinh tế suy thoái về mặt kỹ thuật.

Xét cả năm 2024, GDP của New Zealand giảm 1,1%, thấp hơn mức dự báo giảm 1,4% của các nhà phân tích.

“Chúng tôi biết nhiều gia đình và doanh nghiệp vẫn đang phải chịu tác động của lạm phát và lãi suất cao, nhưng dữ liệu kinh tế hôm nay cho thấy người dân New Zealand có thể mong đợi một tương lai tốt đẹp hơn", Bộ trưởng Tài chính New Zealand Nicola Willis phát biểu sau khi số liệu kinh tế được công bố. “Nền kinh tế đang dịch chuyển theo hướng khả quan hơn đồng nghĩa sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, thu nhập cao hơn; dịch vụ y tế, giáo dục và các dịch vụ công khác tốt hơn".

Theo bà Willis, Chính phủ vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng các dự báo cho thấy nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các quý tới.

Dù kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2024 khả quan hơn dự báo, phản ứng của thị trường tương đối yên ắng. Đồng đôla New Zealand tăng nhẹ từ 0,5811 lên 0,5821 USD đổi 1 đôla Zealand sau khi dữ liệu được công bố.

Theo các nhà phân tích, số liệu kinh tế trên sẽ không làm thay đổi kế hoạch cắt giảm lãi suất của RBNZ. Từ tháng 8/2024 đến nay, cơ quan này đã hạ lãi suất tổng cộng 1,75 điểm phần trăm xuống còn 3,75%. Tháng 2/2025, RBNZ phát tín hiệu sẽ giảm thêm 2 đợt 0,25 điểm phần trăm nữa vào tháng 4 và tháng 5 năm nay và có thể thêm một đợt nữa sau đó.

Tăng trưởng GDP quý của New Zealand từ năm 2018 đến nay - Nguồn: StatsNZ / Herald Network

Theo ông Michael Gordon, nhà kinh tế cấp cao tại công ty Westpac, với số liệu kinh tế mới công bố, nhiều khả năng RBNZ chỉ giảm lãi suất thêm 2 lần trong năm nay.

Số liệu thống kê cho thấy 11/16 ngành công nghiệp của nền kinh tế New Zealand ghi nhận tăng trưởng trong quý 4/2024. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm dịch vụ bất động sản và cho thuê bất động sản, theo sau là bán lẻ và lưu trú; y tế và hỗ trợ xã hội.

Chi tiêu tăng lên của du khách nước ngoài trong năm 2024 đã hỗ trợ mạnh cho các ngành công nghiệp có liên quan tới du lịch như lưu trú, nhà hàng và quán bar, vận tải và cho thuê xe.

“Đây là bước đầu tiên cho sự phục hồi của nền kinh tế. Những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện dù vẫn còn một số điểm yếu như lĩnh vực xây dựng, truyền thông và viễn thông”, ông Jarrod Kerr, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Kiwibank, nhận xét.

New Zealand hiện cũng đối mặt nhiều “cơn gió ngược” từ bên ngoài. Các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm tăng thuế quan mạnh tay với các đối tác thương mại hàng đầu, đang làm dấy lên mối lo về suy giảm kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp này, New Zealand có thể chịu tác động mạnh bởi nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang cả Trung Quốc và Mỹ.

Theo ông Kerr, nếu rủi ro suy giảm với triển vọng tăng trưởng toàn cầu vẫn dai dẳng, RBNZ sẽ cần đưa lãi suất về dưới 3% để đảm bảo duy trì tăng trưởng cho nền kinh tế New Zealand.

Tại Mỹ, sau cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 18-19/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 4,25-4,5% trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt rủi ro lạm phát tăng trở lại do chính sách thuế quan của ông Trump. Cơ quan này đồng thời dự báo sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay. Những tín hiệu chính sách từ Mỹ được dự báo có thể làm phức tạp thêm công tác điều hành chính sách tiền tệ của RBNZ trong thời gian tới.