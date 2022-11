Bất động sản hạ nhiệt ở New Zealand, người bán nhà tặng kèm xe điện Tesla để hút khách

Trong bối cảnh thị trường nhà ở đang hạ nhiệt ở New Zealand, một người bán nhà đã quyết định tặng kèm một chiếc xe điện Tesla để thu hút khách mua, theo Sky News.

Cụ thể, người này đã rao bán căn nhà 7 phòng ngủ mới của mình ở vùng ngoại ô Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, với giá 1,8 triệu USD và tặng kèm một chiếc xe điện Model Y của hãng Tesla trị giá khoảng 60.000 USD.

Người mua sẽ được chọn màu Tesla Model Y với 5 tùy chọn, sau đó chiếc xe sẽ được đặt hàng và chuyển thẳng tới cho họ từ nhà sản xuất.

Đại lý bất động sản Barfoot & Thomspon cho biết chủ nhà tặng kèm xe điện Tesla bởi căn nhà không nổi bật mà tương tự như những căn khác trong khu vực, do đó họ muốn "khác biệt". Quảng cáo bán nhà trên được rao bán qua Barfoot & Thompson với tiêu đề: “Nhà mới cứng, xe Tesla mới cứng”.

Một số hình ảnh ngoại và nội thất căn nhà được rao bán tặng kèm xe Tesla - Ảnh: Barfoot & Thomspon

"Lý do lớn nhất khiến chúng tôi nảy ra ý tưởng này là thị trường đại ốc tại Auckland đã suy giảm hơn 10%. Người mua đang tỏ ra sợ hải vì họ cho rằng thị trường có thể đi xuống nữa", đại diện của Barfoot & Thomspon cho biết.

Điều này cho thấy người bán nhà ở New Zealand đang phải tìm các cách phi truyền thống để thu hút khách mua trong bối cảnh chi phí đi vay tăng cao khiến nhu cầu nhà ở hạ nhiệt.

Trên toàn cầu, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất mạnh đang khiến thị trường nhà ở suy giảm mạnh, trong đó New Zealand là một trong những nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất. Theo trang đấu giá bất động sản Trade Me, nguồn cung nhà ở tại New Zealand trong tháng 10 đã tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, kéo giá nhà giảm sâu thêm.

Theo Sky News, giá nhà tại New Zealand đã giảm 10,9% trong tháng 10, mức giảm lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây và là tháng giảm thứ 11 liên tiếp. Giá nhà ở tháng 10 do Trade Me công bố cuối tuần trước cho thấy giá rao bán cho một căn nhà trung bình tại Auckland đã giảm 3,4% so với tháng 10/2021.

Giới phân tích nhận định, suy thoái thị trường bất động sản New Zealand sẽ chưa thể đảo chiều trong ngắn hạn bởi Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ) được cho là sẽ tiếp tục chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng này. RBNZ dự kiến nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lên 4,25% để kiềm chế lạm phát.

Điều này đồng nghĩa rằng những người bán nhà sẽ phải dùng nhiều cách khác thường để quảng cáo bán nhà. Theo REINZ, hiện tại, thời gian bình quân để bán một ngôi nhà tại New Zealand là 44 ngày, gần gấp đôi so với thời điểm đầu năm 2021.