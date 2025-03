Kinh tế TP.HCM 2 tháng: Tăng trưởng giữ nhịp, song tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng

Tại phiên họp về tình hình, kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 năm 2025 sáng 28/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thời gian qua Thành phố tiếp tục phát triển khá toàn diện, đóng góp lớn và giữ vai trò cực tăng trưởng của cả nước.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, khó khăn, liên quan đến hạ tầng, các điểm nghẽn thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng so với tháng 1 là một vấn đề rất đáng lo ngại.

KINH TẾ GIỮ MỨC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Thành phố đã tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 năm 2025 ước đạt 105.804 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 49.080 tỷ đồng, tăng 25,6%; dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 13.375 tỷ đồng, tăng 40,5%; dịch vụ lữ hành ước đạt 3.014 tỷ đồng, tăng 13,75%. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 212.721 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 ước tăng 2,08% so với tháng trước và tăng 26,45% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 6,09% so cùng kỳ (2 tháng năm 2024 tăng 4,3%). Trong đó, chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 5,82% (cùng kỳ tăng 6,3%), 3 ngành công nghiệp truyền thống ước tăng 11,75% (cùng kỳ tăng 1,4%).

Tổng thu du lịch tháng 2 ước đạt 18.887 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024; khách du lịch nội địa ước đạt 2.922.751 lượt, tăng 2,9%; khách quốc tế ước đạt 550.991 lượt, tăng 13,2%. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng thu du lịch ước đạt 37.417 tỷ đồng (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2024).

Tổng thu ngân sách nhà nước là 108.799,62 tỷ đồng, đạt 20,92% dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 91.799,48 tỷ đồng, đạt 23,58% dự toán, tăng 8,38% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 17.000 tỷ đồng, đạt 13,08% dự toán, tăng 0,7% so cùng kỳ.

Ngoài ra, các hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội số tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hoạt động đối ngoại được tổ chức hiệu quả với các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón quốc tế. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện nghiêm, giảm được thiệt hại do cháy nổ, tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, theo bà Mai, Thành phố vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý. Mặc dù tổng vốn đăng ký mới và bổ sung trong 2 tháng đầu năm tăng 22,8% so với cùng kỳ, song số doanh nghiệp thành lập mới giảm 37,6% về số lượng, giảm 47,9% về vốn đăng ký; số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Chia sẻ về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết năm 2025, các dự án hạ tầng giao thông bước vào giai đoạn tăng tốc, các công trình giao thông lớn dần hoàn thiện; thúc đẩy giải ngân đầu tư công là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2025.

Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm, Thành phố cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

GIẢI “BÀI TOÁN” ĐỂ HƯỚNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Trong tháng 3, Ủy ban nhân dân TP.HCM đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tiếp tục tinh gọn bộ máy hành chính theo quy định Trung ương và rà soát, điều chỉnh các quyết định ủy quyền cho sở, ngành, quận, huyện.

Đồng thời, Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn tất bàn giao mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch phục vụ triển khai dự án. Trong đó, thúc đẩy thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm, đặc biệt là công trình chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi họp sáng 28/2 - Nguồn: Cổng Thông tin điện tử TP.HCM

“Nhiệm vụ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10% là rất nặng nề khi Thành phố vừa tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố lưu ý.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Được cho rằng Thành phố cần giải quyết “bài toán” trước mắt và lâu dài, đó là thực hiện tốt công tác giải ngân đầu tư công; tháo gỡ những “cục máu đông” đang gây nghẽn cho nền kinh tế, đưa các dự án đi vào vận hành và tạo nguồn thu.

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, để đạt mục tiêu phát triển hai con số, Thành phố cần tập trung vào 4 nhóm vấn đề như: Thúc đẩy đầu tư công; giải quyết các công trình, dự án tồn đọng; thực hiện các nhiệm vụ còn lại để triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 và huy động vốn đầu tư toàn xã hội.

Trước đó, Thành phố đã xác định mục tiêu trong năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt trên 600.000 tỷ đồng, phấn đấu đạt trên 620.000 tỷ; trong đó đầu tư công phải đạt trên 95% kế hoạch năm.