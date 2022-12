Kinh tế Trung Quốc càng đuối hơn sau khi nới Zero Covid

Các hoạt động kinh tế và xã hội sụt giảm mạnh khi nhiều người dân có xu hướng ở nhà để tránh bị nhiễm virus hoặc để phục hồi vì đã bị nhiễm virus.

Chỉ số tổng hợp gồm 8 chỉ số sớm của Bloomberg cho thấy hoạt động kinh tế tại Trung Quốc tháng 12 tiếp tục giảm sau khi suy yếu trong tháng 11, theo đó mở ra triển vọng năm mới ảm đạm.

TÌNH HÌNH KINH TẾ ẢM ĐẠM

Theo Bloomberg, dù hiện tại chưa có đầy đủ dữ liệu đáng tin cậy về mức độ lây lan của Covid hay số người mắc bệnh tử vong tại Trung Quốc, nhưng một điều chắc chắn là dịch bệnh này đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành của nước này, trước khi hoạt động xét nghiệm hàng loạt và thường xuyên chấm dứt. Việc Bắc Kinh gỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế phòng dịch đồng nghĩa giờ đây virus này có thể lưu hành tự do.

Kể cả trước khi các hạn chế được gỡ bỏ, kinh tế Trung Quốc đã phải chật vật vì chi tiêu tiêu dùng ngày càng giảm sâu và sản lượng công nghiệp tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ các đợt phong tỏa hồi mùa xuân năm nay.

Tình hình của các cửa hàng và nhà hàng ở Bắc Kinh ảm đạm hơn so với những nơi khác trên cả nước khi doanh thu bán lẻ tại thành phố này giảm gần 18% trong tháng 11. Khi đó, cả số ca nhiễm và các biện pháp hạn chế phòng dịch ở thủ đô Trung Quốc đều tăng lên.

Theo dữ liệu về tần suất sử dụng tàu điện ngầm và đường xá Bắc Kinh, giờ đây, khi người dân được tự do đi lại, hoạt động đi lại đến nay chưa phục hồi đáng kể. Vào thứ Năm tuần trước, có tổng cộng 3,6 triệu chuyến đi tàu điện ngầm tại thành phố này, thấp hơn 70% so với cùng ngày năm 2019. Trong khi đó, tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đường phố chỉ bằng 30% so với vào tháng 1/2021, theo BloombergNEF. Các thành phố lớn khác như Trùng Khánh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thiên Tân và Vũ Hán cũng chứng kiến sự suy giảm tương tự.

Điều này được cho là đang ảnh hưởng tới doanh số bán nhà và ô tô khi cả hai đều giảm trong những tuần đầu tiên của tháng 12. Dù được hỗ trợ bởi các khoản hỗ trợ của Chính phủ và là điểm sáng trong chi tiêu tiêu dùng năm nay, doanh số ô tô bắt đầu giảm khi người tiêu dùng Trung Quốc “quay xe”. Điều này kéo theo ảnh hưởng tới sản lượng công nghiệp. Sản lượng ô tô đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 5 khi nhiều nhà máy buộc phải đóng cửa.

Tuy nhiên, không giống thời điểm mùa xuân, khi chính sách Zero Covid gây ra tình trạng thiếu phụ tùng ô tô và buộc một số nhà máy phải đóng cửa, giờ đây chính virus Covid-19 đang ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất khi các công ty rơi vào cảnh thiếu lao động vì công nhân bị nhiễm bệnh.

KHÔNG CÒN NHỮNG HƯNG PHẤN BAN ĐẦU

Theo các nhà phân tích, sự lây lan của dịch bệnh trên khắp Trung Quốc đã làm suy yếu những hưng phấn ban đầu trên thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa khi nhà chức trách gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch để mở lại nền kinh tế. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm trở lại gần mức trước khi các nhà chức trách bắt đầu nới lỏng hạn chế vào ngày 11/11 và đã giảm trong suốt 2 tuần qua.

Trên thị trường hàng hóa, giá quặng sắt cũng đang giảm hàng tuần do số ca nhiễm Covid tăng cao “phủ mây đen” lên triển vọng nhu cầu trong ngắn hạn và làm suy yếu tác dụng của các biện pháp giải cứu lĩnh vực bất động sản gần đây.

Theo công ty môi giới hợp đồng tương lai Guangfa Futures, các nhà máy thép Trung Quốc hiện đang giảm sản xuất. Dữ liệu từ một hiệp hội ngành cho thấy sản lượng của các công ty thép đã giảm và hàng tồn kho tăng lên vào giữa tháng này.

Đường phố Bắc Kinh vắng vẻ vào tháng 1/2021 - Ảnh: Bloomberg

Theo Standard Chartered Plc, sự sụt giảm trên các thị trường ở Trung Quốc cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tiếp tục suy yếu. Chỉ số niềm tin của nhóm doanh nghiệp này đã giảm tháng thứ ba liên tiếp. Dù có sự cải thiện nhẹ vào tháng 11, nhưng các chỉ số chính vẫn cho thấy các công ty nhỏ và vừa không mấy lạc quan về tình hình hiện tại hoặc tương lai.

“Lĩnh vực sản xuất đã xuất hiện sự khởi sắc với số lượng đơn hàng mới, doanh số và hoạt động sản xuất tăng lên từ tháng 11. Điều này phản ánh tác động tích cực của việc nới lỏng hạn chế phòng dịch Covid”, hai nhà kinh tế Hunter Chan và Ding Shuang của Standard Chartered Plc viết trong một báo cáo tuần trước. “Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tiếp tục đối mặt với những trở ngại do tâm lý người tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao”.

Tình hình của các doanh nghiệp Trung Quốc có hoạt động quốc tế cũng ảm đạm không kém khi hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục suy giảm trong tháng 12. Điều này đồng nghĩa xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc cũng sụt giảm. Đơn cử, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã giảm gần 27% trong 20 ngày đầu của tháng này, đặc biệt là con chip. Thời gian qua, nhập khẩu con chip của Trung Quốc giảm đáng kể do nhu cầu điện thoại thông minh và các thiết bị khác ở cả trong nước và quốc tế đều đi xuống.