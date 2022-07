La Queenara - The Prime: Điểm rơi lợi nhuận của bất động sản Quảng Nam sau du lịch phục hồi

Trước sức nóng sự trở lại của thủ phủ du lịch Đà Nẵng - Hội An đã tác động mạnh mẽ tới bất động sản nghỉ dưỡng tại đây, kéo theo mô hình nghỉ dưỡng phức hợp tại Đà Năng - Hội An trở nên sôi động trên thị trường.

Thủ phủ du lịch “thức giấc” mở ra triển vọng của bất động sản vùng trũng

Tại Hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống” vào ngày 27/6, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, kể từ khi “mở cửa bầu trời” tới cuối tháng 6/2022, Đà Nẵng đã đón 286 chuyến bay quốc tế với 35.000 lượt khách tới Đà Nẵng - Hội An, vượt mốc cao nhất của năm 2019 - thời điểm dịch bệnh Covid-19 chưa xảy ra. Điều đó minh chứng rằng không phải ngẫu nhiên mà từ đầu năm nay khi vừa ra mắt như: Shantira Hội An, Grand Mercure Hội An, La Queenara - The Prime Hội An, … đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư bất động sản.

Theo ghi nhận từ Savills, dự kiến nguồn cung trên thị trường bất động sản Đà Nẵng nửa cuối năm 2022 đang trở nên sôi động hơn khi liên tục được bổ sung thêm bởi các dự án chất lượng cao đến từ các ông lớn bất động sản.

Đặc biệt, dự án khơi thông sông Cổ Cò với tổng chiều dài 28km giúp gia tăng khả năng kết nối những điểm du lịch nổi tiếng Sông Hàn-Ngũ Hành Sơn-Làng rau Trà Quế-Phố cổ Hội An-cầu Cửa Đại-cảng cổ Trà Nhiêu,… khiến bất động sản nơi đây “nóng sốt” từ đầu năm nay.

Thêm vào đó, có thể minh chứng rằng, với hương vị biển trong lành An Bàng hòa cùng sự uốn lượn lãng mạn của dòng sông sinh thái Cổ Cò; bất động sản nơi đây đã “níu chân” nhiều ông lớn đầu ngành liên tục ra hàng như: Sun Property,Vingroup, Ecopark, Peakhomes,…

Sức hút của mô hình nghỉ dưỡng phức hợp tại La Queenra - The Prime

Theo DKRA nhận định, trong giai đoạn bình thường mới, mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tại Đà Nẵng - Hội An được giới đầu tư hết sức quan tâm. Có thể thấy, ngoài giá trị nghỉ dưỡng sang trọng, các khu du lịch trọn gói còn mang đến dịch vụ đa dạng cho du khách tận hưởng trọn vẹn tổ hợp du lịch - giải trí điển hình là các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới như: Caribbean, Hawaii, Mexico, Nam Phi hay gần hơn là Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia. Điều đó mở ra cơ hội cho những dự án đã hoàn thiện, sớm đi vào vận hành, được đầu tư bài bản vươn lên dẫn dắt thị trường.

Hồ bơi và sân vườn sinh thái ở mặt sau của tất cả các công trình nhà ở/dịch vụ là một trong những giá trị khác biệt tại La Queenara - The Prime.

Từ tâm huyết, đi cùng tầm nhìn chiến lược và những giá trị nhân văn cốt lõi là đồng hành cùng chủ trương phát triển “xanh” của Quảng Nam, Peakhomes quyết định viết nên "trang sách mới" cho vùng đất di sản Hội An. Sở hữu vị trí được mẹ thiên nhiên bao bọc “trước biển, sau sông, kề di sản, liền sân golf, tâm giao lộ”, La Queenara - The Prime - Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp với quy mô 200 ha cùng hơn 200 tiện ích mang tính biểu tượng, đã hoàn thiện thêm cho diện mạo năng động của cung đường ven biển tỷ đô Đà Nẵng - Hội An.

La Queenara - The Prime được chọn mặt gửi vàng để "chắp bút" cho hành trình kiến tạo tiên phong biểu tượng mới với xu hướng thiết kế “mở”- open building, “trước kinh doanh - sau nghỉ dưỡng”, “trong tĩnh - ngoài động”. Không chỉ mang tính sáng tạo về thiết kế mà còn đột phá trong mật độ xây dựng chỉ dưới 30% cùng tiêu chuẩn của các resort với tỷ lệ cây xanh/người gấp chuẩn 20 lần.

Thiết kế này giúp chủ nhân phát huy tối đa công năng sử dụng, mang đến chuỗi ngày tận hưởng khoảnh khắc nghỉ dưỡng tinh tế đậm "chất riêng" và là một sự lựa chọn đầu tư hoàn hảo và sôi động cho giới đầu tư bất động sản.

Đặc biệt, La Queenara - The Prime là một trong số rất ít dự án “trước biển, sau sông” được quy hoạch đất ở, sở hữu lâu dài chỉ từ 1,5 tỷ đồng. Do đó, người mua có toàn quyền sở hữu, an cư và kinh doanh khai thác ngôi nhà của riêng mình. Đây không chỉ là tài sản mà còn trở thành dấu ấn, báu vật truyền đời cho những thế hệ sau,…

Với nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và chiết khấu 4-6% cho khách hàng thanh toán sớm thì La Queenara - The Prime là một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng ven biển mà giới đầu tư nên lựa chọn.

Ngày 9/7 tới đây, tại khách sạn 5 sao Intercontinetal Lanmark 72 Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện giới thiệu sinh động và chi tiết về dự án La Queenara - The Prime, hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng mong chờ và là lựa chọn hoàn hảo cho giới đầu tư.

